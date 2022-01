Niko Bosnjak startet in der Oberliga Niederrhein durch. Dort kickt er gemeinsam mit seinem Bruder Luka für den FC Kray. Für den 19-Jährigen geht damit ein Traum in Erfüllung.

In seiner ersten Oberliga-Saison konnte Niko Bosnjak bisher überzeugen. Schon an den ersten vier Spieltagen konnte er vier Tore erzielen. Zur Winterpause stehen sieben Treffer auf dem Konto des Stürmers. Der 19-Jährige, der vor der Saison von der SpVg Schonnebeck zum FC Kray kam, ist zufrieden mit seiner bisherigen Saison: „Ich denke, für mich lief es am Anfang sehr gut. Dann habe ich mir die Außenbänder gerissen und drei Spiele pausieren müssen.“ Im zweiten Spiel nach seiner Verletzungspause gegen den TVD Velbert meldete Bosnjak sich gleich mit einem Treffer zurück. „Für mich persönlich lief es nicht so schlecht, aber im Allgemeinen hätte es besser laufen können“, resümiert er die erste Saisonhälfte.

Bosnjak will weiter Gas geben

Das Team von Damian Apfeld steht aktuell mit 15 Punkten aus 16 Spielen auf dem 16. Tabellenplatz. Bosnjaks Ziel für die Rückrunde: „Wir wollen in den kommenden Partien den Abstand nach unten vergrößern, damit wir da nichts mit zu tun haben.“ Auch für ihn persönlich soll es weiter nach oben gehen: „Mein Ziel ist ganz klar die Regionalliga.“ Am liebsten schon in der kommenden Saison. Dafür will der ehemalige Jugendspieler von Rot-Weiß Oberhausen weiter Gas geben: „Für die restliche Saison will ich weitere Scorerpunkte sammeln und so auf mich aufmerksam machen.“

Bosnjak-Brüder gemeinsam beim FC Kray

Auch in der Regionalliga würde er gerne zusammen mit seinem Bruder Luka spielen. Das Brüderpaar kickt diese Saison gemeinsam beim FC Kray. „Es gibt nichts Schöneres als mit seinem Bruder zusammen spielen zu können. Das ist schon ein Traum, der in Erfüllung geht“, schwärmt der jüngere der Bosnjak-Brüder.

Auf dem Platz geht es zwischen den beiden schon mal zur Sache: „Ich nehme das schon so wahr, dass er mich da härter drannimmt als die anderen und auch mehr auf mich schaut. Das ist schon immer so ein Bruderduell, sage ich mal“, lacht er. Auch privat dreht es sich bei den beiden hauptsächlich um Fußball. „Luka gehört auf jeden Fall zu meinen größten Kritikern, aber ich kann mir natürlich auch einige Tipps bei ihm abholen.“