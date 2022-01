FSV Duisburg: 236-maliger Oberliga-Stürmer unterschreibt

Der FSV Duisburg hatte Verstärkungen im Winter angekündigt und die ersten Neuen sind auch schon da. Auch ein sehr erfahrener Oberliga-Stürmer kommt.

Der abstiegsbedrohte Oberligist FSV Duisburg hat nach den Verpflichtungen von Boran Sezen (Sterkrade-Nord) und Roussell Ngankam (SG Wattenscheid 09) - RevierSport berichtete - die nächste Verstärkung für die bisher maue Offensive geholt. Dominik Milaszewski (Vogelheimer SV) kommt an die Warbruckstraße.

"Das ist ein erfahrener Oberligaspieler, der uns hoffentlich weiterbringen wird", sagt Erol Ayar, Sportchef der Duisburger, über den 35-jährigen Zugang aus Essen. Milaszewski, der in der Jugend von Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde, spielte zuletzt für den Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV. Nach Unstimmigkeiten mit dem Trainer kündigte er zum Jahresende via RevierSport seinen Abschied an.

236 Oberligaspiele und 46 Tore

Nun geht es für "Mile", wie er gerufen wird, noch einmal zwei Ligen höher. Dass er in der Oberliga Tore schießen kann, bewies er schon in der Vergangenheit. Milaszewski bestritt 236 Oberligaspiele (46 Tore) und 32 Regionalliga-Begegnungen (kein Treffer) und ist auch Co-Trainer der U11-Mannschaft des FC Schalke 04. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und hoffe, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen kann", sagt der Angreifer.

FSV-Trainer Bartosz Maslon ist ebenfalls über die Verpflichtung hocherfreut. "Wir haben einen erfahrenen Mann gesucht, der uns in der Box weiterhilft und der genau weiß, wo das Tor steht. 'Mile' ist so ein Typ Stürmer. Er braucht einfach nur das Vertrauen. Das wird er von mir erhalten und hoffentlich mit vielen Treffern zurückzahlen. Wir zählen auf ihn in der Restrunde."