Der FSV Duisburg beendet das Jahr 2021 auf dem letzten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein. Im neuen Jahr soll alles besser werden - auch aufgrund neuer Spieler.

Nach dem 1:0-Sieg der Spielvereinigung Sterkrade-Nord über den 1. FC Mönchengladbach fiel der FSV Duisburg auf den letzten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein zurück. Im neuen Jahr will der FSV dann angreifen.

Platz 17 muss her, um am Ende über dem Strich zu landen. "Das sind nur fünf Punkte. Wir haben noch genügend Spiele. Am Wochenende haben wir 1:3 beim TVD Velbert verloren und das verdient. Das war eines unserer schlechteren Spiele. Ansonsten haben wir zuletzt viel Pech gehabt. Aber klar ist auch, dass wir uns dafür nichts kaufen können. Wir brauchen Punkte und müssen das Glück auch mal erzwingen", betont FSV-Trainer Bartosz Maslon, der seit seinem Amtsantritt nur fünf Punkte aus zehn Spielen holen konnte.

Er ergänzt: "Wir haben fast zwei Monate Zeit, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Wir werden die Zeit nutzen und gestärkt aus der Pause kommen. In dieser Vorbereitungsphase kann ich der Mannschaft noch intensiver meiner Spielphilosophie einimpfen."

In die Vorbereitung des FSV auf das Jahr 2022 werden dann auch neue Spieler starten. Der Ex-RWO-Spieler Boran Sezen und der ehemalige RWE-Akteur Roussel Ngankam sind sich mit den Duisburgern bereits einig. In der Offensive - 15 Tore in 16 Spielen - drückt der Schuh. Beide Stürmer sollen Maslon weiterhelfen. Sezen (26) kommt vom Liga-Konkurrenten Sterkrade-Nord. In elf Einsätzen erzielte der Angreifer immerhin vier Tore und war zuletzt suspendiert. Ngankam (28) kam in der Hinrunde nur zu vier Kurzeinsätzen für die SG Wattenscheid 09. Beim FSV will er wieder angreifen.

Zumindest seine Vita klingt vielversprechend. Der Bruder von Jessic Ngankam, der aktuell von Hertha BSC an Greuther Fürth ausgeliehen ist, hatte einst ebenfalls von einer Profikarriere geträumt. Er spielte auch bereits höherklassig. Die neue Sturmhoffnung des FSV Duisburg stand schon beim 1. FC Nürnberg II (45 Spiele, sechs Tore), FC Botosani (Rumänen, 26, 2), SG Sonnenhof-Großaspach (23, 1) und Rot-Weiss Essen (35, 9) unter Vertrag. "Der Junge kann ja das Toreschießen nicht verlernt haben. Wir werden daran arbeiten, um in wieder zu alter Stärke zu formen. Ich hege große Hoffnungen in Roussel, aber auch Boran. Wir haben da gute Jungs verpflichtet", findet Maslon.

Und das sollen nicht die letzten Zugänge gewesen sein. Maslon verrät: "Wir sind mit weiteren Spielern in Gesprächen."