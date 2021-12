OL WF: Dritter Spieler verlässt die SG Wattenscheid 09

Im Kader der SG Wattenscheid 09 ist Bewegung. Der Oberligist gab nun die dritte Spieler-Trennung bekannt.

In der Oberliga Westfalen steht die SG Wattenscheid nach 14 ausgetragenen Partien auf Platz drei. Die SGW hat eine Begegnung weniger ausgetragen als Paderborn II (Platz eins) und Kaan-Marienborn (Platz zwei). Gewinnt die SGW das Nachholspiel, kommt sie bis auf einen Zähler an das Spitzenduo heran.

Klar ist vor der Restrunde allerdings: Die SGW wird mit einem veränderten Kader antreten. Drei Abgänge hat der Traditionsverein bereits zu verzeichnen.

Nummer eins: Angreifer René Michen - der 22-Jährige wechselte erst im Sommer vom Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel an die Lohrheide. In der laufenden Saison kam er zu einem Kurzeinsatz gegen den SC Verl in der 1. Runde des Krombacher Westfalenpokals. „Wir bedanken uns für das Engagement von René und wünschen ihm für den weiteren sportlichen Weg alles erdenklich Gute“, sagte Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. Der Vertrag von Michen wird zum 31.12.2021 aufgelöst.

Nummer zwei: Roussel Ngankam - auch er wird im neuem Jahr nicht mehr zur SGW gehören. Der Angreifer hat sich mit den Verantwortlichen der SG Wattenscheid 09 auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Ngankam wechselte im Sommer 2020 von der DJK TuS Hordel zur Wattenscheider Lohrheide. „Rous verfügt unbestritten über riesiges Potenzial und ist ein feiner Kerl“, erklärt Pozo y Tamayo, „aber leider hat es bei uns nicht in der Form geklappt, wie es sich alle Beteiligten gewünscht haben. Wir sind ihm sehr dankbar für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Ngankam wechselt zum Niederrhein-Oberligisten FSV Duisburg, RS berichtete.

Nummer drei: Casey Backhaus geht nach anderthalb Jahren im Trikot der Wattenscheider. Nach Rücksprache mit den Vereinsverantwortlichen einigte man sich gemeinsam auf eine Vertragsauflösung zum 31.12.2021. „Mit Casey verlässt uns ein Spieler, der den neuen Wattenscheider Weg von Anfang an mitgegangen ist“, so Pozo y Tamayo, „wir sind ihm dankbar für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Womöglich gibt es auch einen vierten Abgang, denn Basti Kleine hat angekündigt, dass er aus familiären Gründen kürzertreten muss.