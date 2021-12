Die SSVg Velbert hat das elfte Spiel in Serie gewonnen. Auch der Tabellenzweite VfB Hilden konnte den Spitzenreiter nicht bremsen. Am Ende hieß es 1:0 (1:0) für die Hausherren.

Wer soll die SSVg Velbert noch bremsen? Am Freitagabend zementierte die Mannschaft von Hüzeyfe Dogan ihre Vormachtstellung in der Oberliga Niederrhein durch einen 1:0-Heimsieg gegen den engsten Verfolger VfB Hilden.

SSVg Velbert: Lenz - Zent, Urban, Abdel Hamid, Dorda - Schiebener (86. Erwig-Drüppel), Geisler, Diallo (90. Sealti), Kaya (80. Mondello) - Machtemes (91. Weißenfels), Hilger Lenz - Zent, Urban, Abdel Hamid, Dorda - Schiebener (86. Erwig-Drüppel), Geisler, Diallo (90. Sealti), Kaya (80. Mondello) - Machtemes (91. Weißenfels), Hilger VfB 03 Hilden: Lenze - Müller, Sangl, Schmetz, Weyrather - Zur Linden, Wagener, Brechmann, Schaumburg (75. Hellenkamp) de Meo (61. Kim) - Weber Schiedsrichter: Sven Schreiber Tor: 1:0 Kaya (24.) Gelbe Karten: Geisler, Weißenfels - de Meo, Wagener, Weyrather Zuschauer: 910

Nach einer munteren Anfangsphase war es Yasin Kaya, der Velbert in der 24. Spielminute in Führung brachte. Robin Urban steckte durch und Kaya verwandelte souverän. Die Gäste wurden vor dem Seitenwechsel aktiver und kamen zu Abschlüssen. Robin Müller verpasste nach einer Ecke (43.). Gianluca de Meo hatte jedoch die beste Gelegenheit der Gäste: Pascal Weber tankte sich rechts durch und legte quer. Doch Meo verzog auf 15 Metern deutlich. Mit 1:0 ging es in die Pause (45.).

SSVg Velbert geht ungeschlagen ins neue Jahr

Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff hatte Robin Hilger die große Chance zur Vorentscheidung. Doch der Top-Torjäger der Hausherren traf nach Vorarbeit von Cellou Diallo per Hacke nur den Pfosten (51.)

Im Anschluss kamen beide Teams zu einigen Halbchancen, ehe es dann auf die Schlussphase zuging. Velbert verteidigte kompakt, lauerte auf Konter. Massimo Mondello scheiterte dabei aus 16 Metern. Fast im Gegenzug hatte der VfB Hilden dann doch die Chance zum 1:1, der Schuss ging jedoch knapp am zweiten Pfosten vorbei. Es blieb beim 1:0.

Die SSVg Velbert hat durch den Erfolg im Sechspunktespiel nun sieben Zähler Vorsprung auf Hilden. Die beeindruckende Bilanz zum Jahresabschluss: 14 Siege, zwei Remis und keine Niederlage.