OL NR: Baumberg holt früheren RWE-Torwart zurück

Die Sportfreunde Baumberg haben Daniel Schwabke zurückgeholt. Das gab der Oberligist am Donnerstag bekannt. Schwabke spielte einst für RWE.

Die Sportfreunde Baumberg können ab Januar wieder auf die Dienste von Daniel Schwabke zurückgreifen. Der frühere Schlussmann von Rot-Weiss Essen hatte den Verein im vergangenen Sommer in Richtung Sachsen verlassen und kehrt nun an die Sandstraße zurück. Das gab der Oberligist am Donnerstag bekannt.

"Daniel Schwabke ist nicht nur ein herausragender Torhüter, sondern auch einfach ein feiner Mensch. Alle die Jahre die wir schon zusammengearbeitet haben, haben aus ihm einen echten Baumberger gemacht, daher freue ich mich, dass wir ab Januar wieder auf ihn zählen können", betont Cheftrainer Salah El Halimi.

Zwischen 2012 und 2015 stand Schwabke bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und absolvierte 44 Pflichtspiele für den Traditionsklub. Über den KFC Uerdingen wechselte Schwabke 2016 zum DFB-Pokalteilnehmer von 2014. "Als Daniel im Sommer zurück in seine Heimat nach Sachsen gegangen ist, hat er eine große Lücke hinterlassen. Umso schöner, dass er diese nun selbst wieder füllt und seine Erfahrung an unsere jungen Torhüter weitergeben kann", sagt SFB-Sportdirektor Engin Akkoca.

In die laufende Oberliga-Saison waren die Baumberger mit Eric Klaas als Nummer eins gegangen. Der 23-Jährige kam im Sommer 2020 von Blau-Weiß Friesdorf. In der Tabelle haben sich die Sportfreunde nach einem schwachen und durch Corona und Quarantänefälle chaotischen Start mittlerweile auf den siebten Platz nach vorne gearbeitet. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den zwölften Platz hat die Elf von Trainer El Halimi derzeit gute Chancen auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde.