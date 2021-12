OL NR: So bewertet Bocholts Trainer den Saisonverlauf

Der 1. FC Bocholt steht in der Oberliga Niederrhein vor einem richtungsweisenden Spiel. Es geht auswärts zum Überraschungsteam VfB 03 Hilden (Samstag, 16:00 Uhr).

Als Drittplatzierter der Oberliga Niederrhein hat der 1. FC Bocholt aktuell noch eine gute Ausgangsposition. Verlieren sollte das Team von Trainer Jan Winking aber dennoch nicht, will man den Abstand zu den ersten beiden Plätzen nicht zu groß werden lassen.

Viele Beobachter hätten vor der Saison auf einen Zweikampf an der Spitze zwischen dem SSVg Velbert und Bocholt getippt. Doch mit Hilden mischt da oben überraschend eine dritte Mannschaft mit, die bis jetzt eine beeindruckende Runde spielt. Aktuell steht der VfB Hilden vier Punkte vor Bocholt in der Tabelle.

Ich habe nach dem einen oder anderen Beitrag in der Vergangenheit den Eindruck, dass meine Mannschaft in der Wahrnehmung etwas zu schlecht wegkommt. Jan Winking

Auch Bocholt-Trainer Winking zeigt sich vom kommenden Gegner beeindruckt. „Hilden ist das absolute Überraschungsteam der Liga. Aber wer nach 14 Spieltagen mit 37 Punkten da oben steht, hat das absolut verdient. Da kann man auch nicht mehr von Zufall sprechen“, zollt er dem Ligakonkurrenten Respekt. „Unsere Videoanalysen haben uns auch nochmal die Stärken von Hilden aufgezeigt. Die stehen unheimlich stabil und kompakt, körperlich eine gute Mannschaft“, ergänzt der Coach.

Zufrieden mit der eigenen Mannschaft - aber nicht immer mit der Berichterstattung

Mit seiner eigenen Mannschaft ist Winking bis jetzt sehr zufrieden. Man habe einen „guten Lauf“ und stehe in der Tabelle gut da. Auch die Punkte-Ausbeute sei für ihn „in Ordnung“. Dabei macht er auch direkt klar, was ihn manchmal von Seiten der Berichterstattung stört. „Ich habe nach dem einen oder anderen Beitrag in der Vergangenheit den Eindruck, dass meine Mannschaft in der Wahrnehmung etwas zu schlecht wegkommt. Alle haben einen Zweikampf zwischen uns und Velbert erwartet, und so ist es im Grunde ja auch. Dass Hilden eine so starke Saison spielt und da oben zwischen uns stehen wird, war nicht unbedingt absehbar. Aber dadurch wird oft mal der Eindruck vermittelt, dass wir hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das will ich so nicht stehen lassen“, kommentiert der Bocholt-Trainer. Auch Druck oder gar Angst, dass seine Mannschaft bei einer Niederlage gegen Hilden den Anschluss an die Spitze verlieren könne, hat er nicht. „Dafür haben wir noch zu viele Spiele. Ich bin zuversichtlich, dass wir aus einer guten Position heraus in die Aufstiegsrunde gehen werden“, bekräftigt Winking.

Zwei wichtige Spieler fallen aus

Dafür muss er beim Spiel gegen Hilden aber auf zwei Leistungsträger verzichten. Die Spieler Andre Bugla und Arman Corovic werden verletzungsbedingt ausfallen. „Beide werden uns wohl erst wieder zur Rückrunde zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass wir die Jungs in der Wintervorbereitung wieder an die Mannschaft heranführen können“, zeigt sich der Coach optimistisch.