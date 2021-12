TuS Haltern: Zwischen Abstiegskampf und Rückkehr zu den Wurzeln

Vorbild Athletic Bilbao: TuS Haltern geht in der Oberliga Westfalen einen besonderen Weg. Der Verein setzt überwiegend auf Spieler aus der Region. Auch im Abstiegskampf.

Die Rückbesinnung auf die eigene DNA und die Stärkung lokaler Spieler. Das ist der Weg, den TuS Haltern vor einiger Zeit eingeschlagen hat und seitdem auch konsequent umsetzt. Als Vorbild dient der spanische Erstligist Athletic Bilbao, bei dem mindestens 50 Prozent der Spieler einen lokalen Bezug zur Stadt, oder mehrere Jahre in der Jugend des Vereins gespielt haben sollen. Diese Quote erfüllt mittlerweile auch TuS Haltern. Diesen Weg will der Oberligist weitergehen, auch wenn es in jüngster Vergangenheit sportlich nicht mehr rund lief.

Bilbao-Weg für TuS Haltern alternativlos

Als Tabellenachzehnter steckt TuS Haltern tief im Abstiegskampf. Im Sommer fand ein größerer personeller Umbruch statt und auch finanziell kann man aktuell nicht mit den Schwergewichten aus der Oberliga Westfalen mithalten. Gerade deshalb ist der eingeschlagene Weg für Haltern-Sportchef Tim Eibold alternativlos. „Wir haben diesen Weg damals ganz bewusst eingeschlagen und tragen diese Philosophie alle im Verein mit. Zunächst wollten wir die Quote auf mindestens 50 Prozent regionaler Spieler in den Seniorenmannschaften steigern, ehe wir im zweiten Jahr sogar die Quote von 75 Prozent knacken wollten. Beide Marken haben wir bereits im ersten Jahr erreicht, weshalb wir trotz des Umbruchs im Sommer auf ein stabiles Fundament aufbauen konnten. Wir wollten wieder verstärkt auf Spieler aus der eigenen Jugend und der Region hier setzen. Das Erreichen der sogenannten Bilbao-Quote hatte für uns deshalb bei der Kaderplanung eine hohe Priorität“, erläutert Eibold.

Für ihn ist klar, dass in Zukunft noch andere Vereine einen ähnlichen Weg einschlagen werden müssen. „Ich bin überzeugt, dass in Zukunft noch mehr Vereine diesen Weg gehen werden. Gerade aufgrund der finanziellen Situation und einer gewissen Planungsunsicherheit durch die Pandemie wird das für viele Klubs wohl auch alternativlos sein“, fügt er hinzu.

Gelassenheit im Abstiegskampf und Weltmeister als Vorbild

Sorge, dass es in Zukunft schwerer wird die sportlichen Ziele aufgrund der speziellen Philosophie zu verfehlen, hat Eibold nicht. „Wir können hier alle die sportliche Situation realistisch und reflektiert einschätzen. Wir hatten einen größeren Umbruch im Sommer. Zudem spiegelt der aktuelle Tabellenplatz auch nicht das Potential unserer Mannschaft wider, da steckt weitaus mehr drin“, gibt sich der Sportdirektor zuversichtlich. Zudem sei TuS Haltern gerade im Amateurbereich für “die erfolgreiche Jugendarbeit“ bekannt. Ein prominentes Beispiel ist der Weltmeister von 2014, Benedikt Höwedes. Der ehemalige Schalke-Star ist in Haltern geboren und beim TuS Haltern groß geworden.

Geplanter Wintertransfer: Offensiver Flügelspieler gesucht

Mit Blick auf das Wintertransferfenster hat Sportchef Eibold auch konkrete Vorstellungen. „Wir sondieren den Markt natürlich und prüfen, was sich realisieren lässt. Wir suchen vor allem auf den offensiven Flügelpositionen einen Spieler, der unseren Top-Sürmer Peter Elbers noch besser in Szene setzen kann“, macht er gerade auf dieser Position noch Verbesserungspotential aus.