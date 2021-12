ETB SW Essen: Regionalligisten sind heiß auf Jürgen Lucas

Seit Juli 2020 hat Jürgen Lucas beim ETB Schwarz-Weiß Essen das sportliche Sagen. Er hat viel im Verein bewegt. Das haben auch andere Klubs gemerkt.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen befindet sich seit einiger Zeit im Aufbruch. Die Mannschaft wurde neu aufgestellt und mit vielen jungen Talenten gespickt. Trainer wurde zur neuen Saison Suat Tokat, ein Ex-Profi, der hoch veranlagt ist und sich beim ETB in der Oberliga probieren kann.

Das waren alles Personal-Entscheidungen, die vor allem Jürgen Lucas mitgetragen hat. Auch im Nachwuchsbereich des ETB hat er einiges neu aufgestellt. Der langjährige Nachwuchstrainer und spätere Sportdirektor von Rot-Weiss Essen - Lucas arbeitete über ein Jahrzehnt für RWE - ist seit dem 1. Juli 2020 beim ETB am Werk. Erst als Sportlicher Leiter und seit wenigen Monaten als Sportvorstand. Gut möglich, dass der ETB seinen Sportchef schon bald verlieren wird.

Zwei Anfragen aus der Regionalliga

Denn wie RevierSport erfuhr, besitzt Lucas aktuell zwei interessante Anfragen aus der Regionalliga. In den nächsten Wochen soll hier eine Entscheidung fallen. "Ich werde mich an keinen Spekulationen beteiligen", gibt Lucas gegenüber RS nur eine kurze, knappe Auskunft. Schon in der Vergangenheit waren einige Klubs an dem Familienvater interessiert. Jedoch stand immer wieder Lucas' Hauptberuf im Weg. Bleibt abzuwarten, ob der 51-Jährige, der bis zum 30. Juni 2022 an den ETB gebunden ist, diesmal schwach wird und seinen Hauptjob für eine Regionalliga-Aufgabe versuchen wird, zeitlich zu reduzieren.

Fakt ist: Sollte Jürgen Lucas den ETB verlassen, hätte der Oberligist in der sportlichen Führung eine große Lücke zu füllen.