SSVg Velbert: "Wir wollen in die Regionalliga West aufsteigen"

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert marschiert in Richtung Regionalliga West. Acht Siege in Folge holten die Bergischen.

Die SSVg Velbert ist die einzige Mannschaft in der Oberliga Niederrhein, die noch ungeschlagen ist. Am Wochenende siegte die SSVg mit 3:0 beim 1. FC Monheim. Mit einem Punkt liegt Velbert vor dem VfB Hilden und fünf Zähler vor dem wohl hartnäckigsten Konkurrenten 1. FC Bocholt. Das Ziel ist vor der Saison klar formuliert worden: Es zählt nur der Aufstieg in die Regionalliga West. Das betont auch der erste Vorsitzende im RS-Interview.

RevierSport hat mit Velbert-Boss Oliver Kuhn gesprochen.

Oliver Kuhn, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Oliver Kuhn: "Ich bin sehr zufrieden. Mit Jonas Erwig-Drüppel, Tristan Duschke und Jesse Weißenfels fehlen uns drei wichtige Spieler. Und das seit Wochen. Die Mannschaft macht es sehr gut und und bereitet uns Funktionären sehr viel Spaß."

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie auf die Tabelle blicken?

"Erst einmal bin ich sehr zufrieden. Dann überrascht es mich schon, dass der VfB Hilden so nah an uns dran ist. Hut ab vor der Leistung. Aber wir verfolgen nur ein Ziel: Wir wollen in die Regionalliga West aufsteigen und das sieht bislang sehr gut aus."

Planen Sie für den Winter noch Verstärkungen?

"Nein, wir haben einige Verletzte und hoffen, dass sie zurück kommen. Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden."

Wie sieht es mit einem Trainingslager aus?

"Auch das planen wir nicht. Wir haben hier in Velbert sehr gute Bedingungen, die wir als Oberligist ausnutzen wollen, um unser großes Ziel Regionalliga zu realisieren."