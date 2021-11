2G trifft auf 3G: ETB ohne drei Leistungsträger gegen RWO

Seit Mittwoch, 24. November 2021, ist die neue Coronaschutz-Verordnung in NRW eingetreten. Damit gilt ab sofort auch die 2G-Regelung für Amateurfußballer - wie auch die des ETB.

Bittere Kunde für ETB Schwarz-Weiß! Wenn die Essener am Mittwochabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) Rot-Weiß Oberhausen zum Spiel in der 3. Runde des Niederrheinpokals empfangen, dann wird Trainer Suat Tokat auf drei wichtige Spieler verzichten müssen.

Der Grund: Die seit dem 24. November 2021 eingeführte 2G-Regelung für Amateursportler. Pikant: Für Rot-Weiß Oberhausen gilt diese Regelung nicht. RWO darf als Profiverein - die Regionalliga West gilt offiziell als eine Profiliga - die 3G-Regelung anwenden. Jedoch muss man hier hinzufügen, dass das bei den Kleeblättern sowieso keine Rolle spielt, weil der ganze Kader inklusive Trainer- und Betreuerstab, schon seit Wochen durchgeimpft ist.

Anders ist dies der Fall beim Oberligisten ETB. Wie RevierSport erfuhr, müssen die Schwarz-Weißen aufgrund der 2G-Regel gleich auf drei Leistungsträger verzichten. Demnach werden die Offensivspieler Ismail Remmo und Mohamed Cissé sowie Abwehrspieler Ribene Nguanguata fehlen. Mit Remmo, der drei Saisontore in der Oberliga erzielte, und Cissé, der auf sechs Treffer und drei Vorlagen in zwölf Spielen kommt, brechen dem ETB sozusagen die zwei besten Spieler des Kaders weg. Noch ärgerlicher: Nach RS-Informationen war der ETB die ganze Zeit im Glauben, dass die 2G-Regelung erst ab Donnerstag gelten würde. Doch am Mittwoch machten die NRW-Landesregierung und der Fußballverband Niederrhein dem Fünftligisten einen Strich durch die Rechnung.

"Für mich ist das ein Skandal! Ich erhalte am Donnerstag meine zweite Impfung und verpasse aufgrund der plötzlich eingeführten Neu-Regelung so ein Highlight. Ich ärgere mich tierisch. Das regt mich unheimlich auf", zeigt sich Remmo, der am Dienstagmorgen (23. November 2021) noch voller Vorfreude auf das Spiel war, gegenüber RevierSport frustriert.

Er ergänzt: "Es kann nicht sein, dass die Regionalligisten hier bevorteilt werden, weil die 4. Liga angeblich als Profiliga gilt. Das ist doch lächerlich! Jedem ist bewusst, dass die Regionalliga eine Amateurliga ist. Klar, es gibt auch Vereine wie RWE, RWO, WSV, Münster und drei, vier andere Klubs sowie die U-Mannschaften, die unter Profibedingungen arbeiten, aber es gibt auch Klubs wie zum Beispiel den VfB Homberg, der genauso wie der ETB strukturiert ist und auch so arbeitet. Da gibt es gar keinen Unterschied. Ich finde, dass wir in diesem Pokalspiel benachteiligt werden." Er fügt noch hinzu: "Jetzt muss ich schauen, wo ich das Spiel schauen werde. Denn ins Stadion darf ich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich dann vor dem RevierSport-Liveticker sitzen (lacht)."