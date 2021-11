ETB: Remmo freut sich auf RWO und träumt von der Regionalliga

Der ETB Schwarz-Weiß trifft im Mittwoch (19 Uhr) im Niederrheinpokal auf Rot-Weiß Oberhausen. RevierSport hat vor dem Spiel mit ETB-Offensivspieler Ismail Remmo gesprochen.

Ismail Remmo kennt noch die Pflichtspiele gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der 23-jährige Flügelflitzer stand zwischen 2017 und 2019 zwei Jahre in Kader von Rot-Weiss Essen. Die Derbys verfolgte er meist von der Bank aus. Doch er weiß ganz genau, welcher Brocken den ETB Schwarz-Weiß am Mittwoch (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) erwartet.

RevierSport hat mit Remmo, der in dieser Saison in acht Liga-Spielen dreimal knipste, vor dem Spiel in der 3. Runde des Niederrheinpokals gegen Rot-Weiß Oberhausen gesprochen.

Ismail Remmo, wie groß ist die Vorfreude auf das Pokalspiel?

Ismail Remmo: "Sehr groß. Das spürt man ganz deutlich im Verein und in der Mannschaft. Man darf nicht alle Tage als ETB gegen solch ein Kaliber wie RWO spielen. Wir freuen uns auf dieses Flutlicht-Spektakel vor hoffentlich einigen hundert Fans."

Wie schätzen Sie die Chancen auf eine Überraschung ein?

"Das ist das richtige Wort: Überraschung. Die gibt es sehr oft im Pokal. Jeder wird sich noch an die Wahnsinns-Tour von Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal erinnern. Warum sollte dem ETB so etwas nicht auf Niederrheinpokal-Ebene gelingen? Alles ist möglich. Wir wollen RWO rauskegeln und werden mit unseren jungen, hungrigen Mannschaft alles in die Waagschale werfen."

Sind Sie mit der Ausbeute in der Oberliga Niederrhein bislang zufrieden?

"Nein! Weder, was unsere Punktzahl als auch meine persönliche Statistik angeht. Wir hätten mehr Punkte haben müssen. Wenn ich an Spiele wie Baumberg denke, dann ärgere ich mich noch heute. Aber die Saison ist noch lang. Wir sind jung und lernen immer mehr dazu. Ich persönlich hätte natürlich schon mehr Spiele absolvieren müssen. Die Rote Karte zu Saisonbeginn war unnötig und da habe ich einige Partien verpasst."

Sie haben 23 Regionalligaspiele in Ihrer Vita stehen. Werden denn noch einige dazu kommen?

"Das hoffe ich doch. Ich habe noch längst nicht aufgegeben. Klar, die Ambitionen waren größer als ich noch bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag stand. Aber ich arbeite weiter hart an mir und möchte die Regionalliga nicht abschreiben. Vielleicht gelingt mir irgendwann ja der Sprung mit dem ETB. Das wäre ein Traum. Ich fühle mich hier am Uhlenkrug wirklich wohl. Dank der ETB-Verantwortlichen habe ich auch einen guten Job bei der Stadt Essen erhalten. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar und versuche mit guten Leistungen auf dem Rasen das Vertrauen zurückzuzahlen. Vielleicht kann ich auch gegen RWO einiges mit den Jungs bewegen. Das hätten die Verantwortlichen, die sich jeden Tag für den ETB ins Zeug legen, verdient."