ETB: Ein VfL-Osnabrück-Fan hofft auf RWE-Support gegen RWO

Der ETB bittet Rot-Weiß Oberhausen am Mittwochabend ab 19 Uhr (RevierSport-Liveticker) zum Tanz im Pokal. Damit es am Uhlenkrug auch stimmungsvoll wird, hofft man auf RWE-Fans.

Schon kurz nach der Auslosung hatte der ETB Schwarz-Weiß Essen an alle Fußballfans, insbesondere an die, die zu Rot-Weiss Essen halten, appelliert, den Oberligisten gegen Rot-Weiß Oberhausen zu unterstützen. Am Mittwoch (19 Uhr, RS-Liveticker) steigt nun das Drittrunden-Duell im Niederrheinpokal.

"Ein tolles Los! Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Wir hoffen natürlich auf ein Abendspiel unter Flutlicht. Es wäre schön, wenn uns dann auch Anhänger von Rot-Weiss Essen unterstützen", sagte Luca Ducree, Sportlicher Leiter des ETB, noch Ende Oktober gegenüber RevierSport.

Zu blöd nur für den ETB, dass am Mittwoch auch Rot-Weiss Essen spielt. RWE trägt nur 30 Minuten nach dem Anpfiff zwischen ETB und RWO sein Pokalspiel gegen Landesligist TuS Fichte Lintfort aus.

Doch ganz haben die Schwarz-Weißen die rot-weisse Unterstützung noch nicht aufgegeben, wie Kapitän Lennard Maßmann betont: "Bei uns wird das Spiel spannender als an der Hafenstraße (lacht). Im Ernst: Wir würden uns als Verein und als Mannschaft sehr freuen, wenn uns viele Zuschauer - darunter gerne auch RWE-Fans - unterstützen. Wir wollen die Überraschung packen und ich glaube, dass mit einer tollen Unterstützung am Uhlenkrug einiges drin ist."

Der 25-Jährige weiß aber auch um die Qualitäten des Regionalligisten. "Rot-Weiß Oberhausen gehört zu den besten Teams in der Regionalliga. Für uns ist das ein richtig dickes Brett. Aber der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten und wir wollen eine Erfolgsstory dazu schreiben", sagt er.

Der gebürtige Osnabrücker, der seit Sommer 2020 für den ETB spielt, fühlt sich in Essen-Rüttenscheid, wo er lebt, pudelwohl. "Ich denke, dass Rüttenscheid ohne Corona noch attraktiver wäre. Aber es gefällt mir sehr. Der Verein ist auch gut strukturiert und in der Mannschaft macht es Spaß. Essen ist cool", findet Maßmann, der an der Universität Essen-Duisburg eine Promotionsstelle erhielt und aus Münster, vom TuS Hiltrup, zum ETB wechselte.

Fünf Jahre - zwischen 2009 und 2014 - spielte der Defensivspezialist für die U17, U19 und U23 des VfL Osnabrück. Als gebürtiger Osnabrücker schlägt sein Herz noch heute für die Lila-Weißen von der Bremer Brücke. "Ja, natürlich sympathisiere ich mit dem VfL. Man kennt da ein paar Leute und Verantwortliche. Es ist eben Heimat für mich. Aber wie gesagt: ich fühle mich auch in Essen gut aufgehoben", erzählt er. Mit einem Sieg über RWO und einer anschließenden Feier würde er vielleicht auch ein paar Klubs in Rüttenscheid besser kennenlernen und Essen noch mehr ins Herz schließen.