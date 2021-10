ETB: Oberligist hofft auf RWE-Fans gegen RWO

Große Freude am Essener Uhlenkurg: Der ETB Schwarz-Weiß hat in der 3. Runde des Niederrheinpokals ein tolles Los gezogen. Rot-Weiß Oberhausen kommt in den Essener Süden.

Am Donnerstagabend blickten die Vertreter des ETB Schwarz-Weiß Essen gespannt Richtung Sportschule Duisburg-Wedau. Hier wurde im noch verbliebenden 32er Feld die 3. Runde im Niederrheinpokal ausgelost. Und die Losfee meinte es gut mit dem ETB. Rot-Weiß Oberhausen heißt der attraktive Gegner. "Ein tolles Los! Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Wir hoffen natürlich auf ein Abendspiel unter Flutlicht. Es wäre schön, wenn uns dann auch Anhänger von Rot-Weiss Essen unterstützen", sagt Luca Ducree, Sportlicher Leiter des ETB, am Freitag gegenüber RevierSport. Wir können und wollen uns mit Rot-Weiss nicht messen. Das wäre unrealistisch. Für mich ist der ETB die kleine Schwester oder der kleine Bruder von Rot-Weiss Essen. Luca Ducree Dass der ETB schon jetzt für das Spiel Ende November um die RWE-Fans wirbt, findet Ducree überhaupt nicht verwerflich. "Ich kann das an dieser Stelle gerne einmal betonen: Es gibt keine Konkurrenz zu Rot-Weiss Essen. Wir sind ein kleiner Klub und RWE ist die Nummer eins in der Stadt. Das wird auch so bleiben. Wir können und wollen uns mit Rot-Weiss nicht messen. Das wäre unrealistisch. Für mich ist der ETB die kleine Schwester oder der kleine Bruder von Rot-Weiss Essen. Deshalb würde es uns freuen, wenn in so einem Derby gegen RWO einige RWE-Anhänger am Uhlenkrug dabei wären." Der ETB liegt aktuell auf Platz elf der Oberliga Niederrhein und hat sowohl fünf Siege als auch fünf Niederlagen nach zehn Spielen zu Buche stehen. "Grundsätzlich schaffen wir es nicht, die Kontinuität reinzubringen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und richtig gute Phasen. Dann aber auch immer wieder Momente in manchen Spielen, in denen es überhaupt nicht läuft. Das ist ein normaler Entwicklungsprozess. Vielleicht fehlen uns drei Punkte, sonst bin ich sehr zufrieden", erklärt der 25-jährige Sportchef des ETB. Am Ende des Tages soll zumindest der 11. Tabellenplatz verteidigt werden. "Ja, das ist das Minimalziel. Dieser Rang reicht ja für die Meisterschaftsrunde aus. Sollten wir dahinter landen, dann wären wir schon sehr enttäuscht."

Zur Startseite