ETB im Niederrheinpokal: „Wir werden versuchen, RWO zu ärgern“

ETB-Trainer Suat Tokat war nach dem 1:1 gegen den FC Kray mit der Leistung seiner Elf zufrieden. Der Blick richtet sich nun auf das Highlight gegen Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal.

Trotz einer großen Menge an teilweise hochkarätigen Chancen kam der ETB-Schwarz-Weiß Essen im Lokalderby der Oberliga Niederrhein gegen den FC Kray nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Mannschaft von Trainer Suat Tokat schnürte den verletzungsgebeutelten Gegner vor allem in Halbzeit zwei immer wieder in der eigenen Hälfte ein, verpasste es aber, eine der vielen Einschussmöglichkeiten zum Siegtor zu nutzen.

Dementsprechend unzufrieden war der Ex-RWE-Spieler mit der Chancenverwertung seines Teams. „Ich denke, wir waren in allen Statistiken überlegen“, analysierte Tokat nach dem Spiel. „Für die Kampfbereitschaft, Intensität und Laufleistung muss ich meiner Mannschaft ganz klar ein Kompliment aussprechen. Aber wenn du im Fußball gewinnen willst, musst du auch Tore machen und das ist uns leider nur einmal gelungen. Nach den ganzen Chancen, die wir hatte, ist das definitiv zu wenig.“

Nach den durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen sah der ETB-Trainer zwar eine deutliche Leistungssteigerung, dennoch sei das Unentschieden gerade nach dem Spielverlauf nicht zufriedenstellend. „Wir hatten eine ganz andere Körpersprache als zuletzt“, lobte Tokat sein Team, „aber manchmal muss man dann die Tore auch erzwingen. Leider war der Fußballgott nicht auf unserer Seite.“

Wenn man nicht gewinnen will, muss man nicht Fußball spielen, auch wenn das ein Regionalligist ist Suat Tokat

Auf diesen Beistand wird Tokat auch im kommenden Spiel hoffen. In der Liga haben die Schwarz-Weißen zunächst Pause, dafür steht aber am Mittwoch, den 24.11., das große Highlight in der dritten Runde des Niederrheinpokals gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen an.

Der 34-Jährige weiß um die Qualität des anstehenden Gegners, sagt aber auch: „Wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch und wollen es gewinnen. Wenn man nicht gewinnen will, muss man nicht Fußball spielen, auch wenn das ein Regionalligist ist. Über die Qualität von RWO brauchen wir nicht groß zu reden, die spielen in der Regionalliga eine richtig gute Rolle, aber natürlich wollen und werden wir versuchen, auch RWO ein bisschen ärgern.“

Jetzt geht es Tokat zufolge erstmal darum, die letzten Wochen abzuhaken und sich dann voll auf das Pokalspiel vorzubereiten. „Wir müssen jetzt erstmal das Spiel gegen Kray analysieren und werden uns dann so vorbereiten wie immer, als wäre das ein ganz normales Spiel für uns. Klar ist, dass wir im Pokal weiterkommen und das Maximum aus dieser Partie herausholen wollen.“