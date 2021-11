OL NR: „Emsland-Messi“ ist Cheftrainer beim SC Düsseldorf-West

Er galt als der Transfer-Hammer vor der Saison. Mit Martin Wagner verpflichtete Niederrhein-Oberligist SC Düsseldorf-West im Sommer einen wahren Hochkaräter.

Der von Hannover 96 II gekommene und im Norden beim SV Meppen als „Emsland-Messi“ bekanntgewordene Martin Wagner war zunächst als Verstärkung im offensiven Bereich und zugleich als Co-Trainer beim SC Düsseldorf-West eingeplant.

Dass der 35-jährige Ex-Drittliga-Akteur nun plötzlich das sportliche Sagen an der Schorlemerstraße hat, ist dem Rücktritt von Marcel Bastians geschuldet, der in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei den Landeshauptstädtern kurzerhand kündigte.

"Ich sehe es als eine positive Herausforderung an. Der Mannschaft konnte ich nach der Niederlage in Hilden Vertrauen zurückgeben. Wichtig ist, dass wir mit einer stabilen Abwehrarbeit versuchen, die individuellen Fehler, die sich in den letzten Wochen immer wieder eingeschlichen haben, zu reduzieren und unsere Qualität, die wir ohne Zweifel haben, besser ausspielen können“, hat Wagner noch einiges in Oberkassel vor.

Wagner wird noch bis heute beim SV Meppen gefeiert

Vor seinem Engagement in der niedersächsischen Landeshauptstadt spielte der Offensivmann, der sich im Zentrum am wohlsten fühlt, sechs Jahre beim SV Meppen. Da er dort bis heute als Publikumsliebling gefeiert wird, ist er am Freitag auch beim Budenzauber für die Emsländer in der Traditionself aktiv. „Als Spieler wollte ich vor der Saison noch nicht ganz aufhören. Um mir alle Optionen offenzuhalten, habe ich mich für den SC West entschieden, wo mir direkt die Möglichkeit gegeben wurde, auch im Trainerbereich reinzuschnuppern“, verriet Wagner im RevierSport-Gespräch.

Dass der 1,68-Meter-Mann nun als spielender Co-Trainer auch auf dem Platz, wo er für seine starken Dribblings bekannt ist, noch eine wichtige Rolle für den Oberligisten darstellt, ist ihm bewusst. „Ich bin immer positiv gestimmt und versuche, diese Einstellung auch auf die jungen Spieler zu übertragen.“ Und am Wochenende? „Klar, da wollen wir den SC Velbert schlagen und endlich mal wieder drei Punkte in Oberkassel behalten“, blickt der Ex-Hannoveraner voller Vorfreude auf die wichtige Partie am Sonntag (15:30 Uhr, Sportanlage Schorlemerstraße).

Sollte Wagner es tatsächlich schaffen, mit dem SC West am Ende der Saison doch noch den Klassenerhalt zu feiern, wird sich das mit Sicherheit ganz schnell auch beim SV Meppen rumgesprochen haben. „Ich werde mir erst einmal alle Optionen offenhalten. Auch im Hintergrund oder im Marketingbereich eines Fußballvereins sehe ich Möglichkeiten für die Zukunft“, so Wagner abschließend. Die Oberliga Niederrhein war in dieser Hinsicht schon oftmals das Sprungbrett für diverse Karrieren.