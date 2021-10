SSVg Velbert: Trainer Dogan mit Sonderlob für Dreierpacker Hilger

Die SSVg Velbert bleibt auch nach acht Spielen in der Oberliga Niederrhein ungeschlagener Tabellenführer. Robin Hilger holte sich nach dem 5:2 gegen ETB SW Essen großes Lob ab.

Die SSVg Velbert hat die Tabellenführung am achten Spieltag der Oberliga Niederrhein verteidigt. Nach einem frühen 0:2-Rückstand drehte die Elf von Hüzeyfe Dogan am Freitagabend die Partie und gewann vor 451 Fans im Stadion Velbert mit 5:2.

Zunächst sah alles nach der Überraschung für die Gäste aus Essen aus. „Für uns hat das Spiel erst in etwa ab der 15. Minute begonnen. Wir sind durch eine kleine Unentschlossenheit von Tristan Duschke in Rückstand geraten. Dann haben wir kurz die Orientierung verloren, waren nicht griffig genug und es fällt das 0:2“, analysierte der Coach die Anfangsphase.

Dogan sieht beste 30 Minuten der Saison

Was dann folgte, bewies allerdings, warum die SSVg so ein heißer Kandidat auf den Aufstieg ist. „Wir waren auf der Bank leicht geschockt, aber die Mannschaft hat das sehr gut weggesteckt. Wie sie nach dem 0:2 aufgetreten sind, das war für mich einer der besten 30-Minuten-Abschnitte, die wir diese Saison gespielt haben.“

So kam es, dass die SSVg durch Robin Hilger und Max Machtemes noch vor der Halbzeit ausglich. „Das war die pure Entschlossenheit meiner Mannschaft. Nach der Pause wollten wir genau da weitermachen und haben es auch sehr gut gespielt bis zum 3:2“, lobte der Ex-Profi.

ETB zeigte sich im Anschluss zwar mutig, kam aber nicht zum Torerfolg. Stattdessen erhöhten die Velberter kurz vor Schluss zunächst auf 4:2 und in der Nachspielzeit sogar noch auf 5:2. Mann des Spiels war Robin Hilger, der gleich drei Mal traf.

Hilger „ist ein ganz wichtiger Spieler für uns“

Dementsprechend gab es nach der Partie ein Sonderlob für den Stürmer. „Was er heute geleistet hat, war enorm wichtig und überragend. Das ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Ihn muss ich besonders loben, da er das sehr gut gemacht hat“, schwärmte Dogan.

Der Angreifer selbst, der nach dem Dreierpack nun bei sechs Saisontreffern steht, war nach dem Spiel froh über den Erfolg. „Es hätten auch noch ein, zwei Tore mehr sein können, aber es ist mein erster Dreierpack in der Oberliga und mein erster für die SSVg. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir die Punkte hier behalten haben und es am Ende doch deutlich wurde“, freute sich der 25-Jährige.

Die Velberter sind damit nach acht Partien weiterhin ungeschlagen. „Wir haben jetzt den Platz an der Sonne. Den wollen wir so lange wie möglich halten. Das Ziel ist es natürlich, möglichst lange oben dabei zu bleiben und im besten Fall am Ende den Aufstieg zu feiern“, erklärte die Nummer 17. Bevor die Tabellenführung verteidigt werden kann, geht es für die SSVg in der kommenden Woche im Niederrheinpokal zum Bezirksligisten SV Hösel (20.10., 19:45 Uhr). Im Anschluss wartet der FC Kray (24.10., 14 Uhr).