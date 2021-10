OL WF: Wattenscheid 09 stellt neue Trikots vor

Am Sonntag werden die neuen Trikots der SG Wattenscheid 09 im Rahmen des Oberligaspitzenspiels des Tabellenführers gegen den 1.FC Kaan-Marienborn vorgestellt.

Premiere als Spitzenreiter: Die SG Wattenscheid 09 stellt am Sonntag im Rahmen der Oberliga-Partie gegen den Dritten aus Kaan-Marienborn erstmals die neuen Trikots vor, auf die der Klub sehr stolz ist.

Marketingvorstand Stefan Beermann hofft auf regen Zulauf am Sonntag: „Spitzenspiel, eine toller Saisonstart, neue Trikots, keine Bundesliga – fehlt nur noch, dass wir die 1000er Marke bei Heimspielen endlich knacken können!“

Nach Angaben der Wattenscheider sind die neuen Trikots eine Hommage an die Mitte der 70er Jahre, in denen die SG Wattenscheid 09 Westdeutscher Meister wurde und unter Trainerlegende Karl-Heinz Feldkamp berühmte Spieler wie Hannes Bongartz und Carlos Babington in ihren Reihen hatte. Neben den Bundesliga-Jahren 1990-1994 sicher die erfolgreichste Zeit des Vereins.

Fans vor Ort können sich ihre Trikots im Stadion sichern, der Onlineverkauf startet erst nach dem Spiel. Wichtig zu wissen: Kein anderer Verein wird diese Sonderproduktion des Ausrüsters Joma tragen, da die Textilien exklusiv für den Oberligisten hergestellt wurden.

Ich finde es ist das geilste Trikot, in dem ich für 09 gespielt habe Norman Jakubowski

09-Mittelfeldspieler Nils Hönicke, der seine Gelbsperre mit anderen Spielern letzte Woche beim 0:2 Auswärtssieg bei der SG Finnentrop/Bamenohl im Fanblock der SGW verbrachte, hat schon Bock auf die Trikots: „Ich finde die Dinger einfach super. Sie verbinden Tradition und Gegenwart. Wir sind auf unsere Geschichte hier sehr stolz im Verein und freuen uns als Spieler Vergangenheit mit in die Zukunft zu tragen.“

SGW-Kapitän Norman Jakubowski ergänzt: "Ich finde es ist das geilste Trikot, in dem ich für 09 gespielt habe, auch wenn die Farben nicht ganz üblich sind, ist die Tradition durch den geschichtlichen Bezug gewahrt. Mir als Gelsenkirchener gefallen die Farben übrigens ganz gut. Da haben Ausrüster und Verein ganze Arbeit geleistet und ich freue mich schon, meines bald einweihen zu können."