OL NR: Auch Baumberg überrollt Sterkrade-Nord

Die Sportfreunde Baumberg haben in der Oberliga Niederrhein den zweiten Sieg in Folge eingetütet. Bei der Spvgg. Sterkrade-Nord gab es einen klaren 5:1-Erfolg.

Jetzt kommen sie immer besser in Fahrt: Nach dem Stolperstart haben die Sportfreunde Baumberg am Donnerstagabend bei der Spvgg. Sterkrade-Nord den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Dank eines Dreierpacks von Robin Hömig (19., 51. und 72.) sowie den beiden Toren durch Bilal Sezer und Patrick Salata feierte die Elf von Cheftrainer Salah El Halimi einen deutlichen 5:1-Erfolg. Für Sterkrade-Nord traf Maximilian Abel.