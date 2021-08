Oberliga Niederrhein: RWE-Talent wechselt zum ETB SW Essen

Der ETB SW Essen hat sich vor dem Testspiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen noch einmal verstärkt.

Vor dem Derby gegen Rot-Weiss Essen hat der ETB seine Oberligamannschaft noch mal verstärkt - mit einem Talent des Stadtnachbarn: Aus der U19 von RWE wechselt Mittelfeldspieler Bilal Akhal an den Uhlenkrug. Der 19-Jährige macht zurzeit eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten und spielte in der B-Jugend-Bundesliga für Fortuna Düsseldorf, ehe er an die Essener Hafenstraße wechselte.

Bei den Rot-Weissen stand zuletzt in allen drei A-Junioren-Bundesligaspielen der abgebrochenen Saison 2020/21 über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Akhal über seinen Wechsel an den Uhlenkrug: „Ich hatte schon mit anderen Vereinen gesprochen, als Jürgen Lucas mich angerufen hat. Ich habe dann ein Gespräch mit dem ETB geführt, was sehr positiv war. Mein Berater und ich waren danach sehr davon überzeugt, dass wir den Schritt zu den Schwarz-Weißen machen möchten. So kam der Wechsel zum ETB zustande. Ich möchte der Mannschaft so gut es geht in der kommenden Spielzeit helfen. Mein Ziel ist es, viel zu spielen, Vorlagen zu geben, Tore zu machen und die Zweikämpfe im Zentrum zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir unter die ersten elf Mannschaften gelangen, damit wir in die Aufstiegsrunde kommen.“

Und der Sportliche Leiter vom ETB, Luca Ducree, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir uns mit Bilal Akhal final einigen konnten. Er ist der Spieler, der uns im Mittelfeld noch gefehlt hat und jetzt die letzte Position in der Zentrale besetzt. Wir kennen Bilal aus seiner Zeit bei Rot-Weiss Essen und sind von seinen fußballerischen Qualitäten komplett überzeugt. Aus diesem Grund sind wir sehr froh, dass Bilal sich für den ETB entschieden hat."