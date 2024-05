Das war so nicht zu erwarten: Bei einem Landesliga-Spiel in Niedersachsen mischte plötzlich Basketball-Weltmeister und Superstar Dennis Schröder mit.

Da staunten die Zuschauer in Salzgitter nicht schlecht. Als die Teams des FC Germania Bleckenstedt und des 1. SC Göttingen 05 am Mittwochabend zum Nachholspiel der Fußball-Landesliga in Niedersachsen den Rasen betraten, hatte sich unter das Team der Gastgeber ein Weltmeister gemischt. Basketball-Star Dennis Schröder lief für das Team von Bleckenstedt auf, in dem auch sein Schwager Daniel Ziolo aktiv ist.

"Ich wollte immer mal mit meinem Schwager zusammen auflaufen", sagte Schröder der Braunschweiger Zeitung. Glück brachte der NBA-Profi den Gastgebern aber nicht, das Spiel ging mit 1:5 verloren. Schröder agierte als Linksaußen und wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt.

Sein Einsatz für die Mannschaft aus Salzgitter, deren 1:5-Niederlage der Superstar nicht verhindern konnte, wurde im voraus offenbar geheimgehalten. Laut dem Bericht der Braunschweiger Zeitung erschien der 30-Jährige rund 30 Minuten vor dem Anpfiff in einem Rolls Royce und gehörte dann zur Startelf, trug die Rückennummer 17.

"Ich soll vorne links für ein bisschen Unruhe sorgen", sagte Schröder laut der Zeitung zu den Anweisungen, die er von Germania-Trainer Gökhan Arikoglu erhalten habe. Aus Zweikämpfe habe sich Schröder aber weitestgehend herausgehalten. Anschließend erfüllte er zahlreiche Foto- und Autogrammwünsche von Spielern und Zuschauern.

Schröder stammt aus Braunschweig und nutzt die Saisonpause in der NBA für einen Heimatbesuch. Der Point Guard der Brooklyn Nets (New York) gewann vergangenes Jahr mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft sensationell die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft und wurde dabei als bester Spieler ausgezeichnet.

In diesem Sommer bietet sich Schröder die nächste Chance auf einen Erfolg mit dem Nationalteam: bei den Olympischen Spielen in Paris. Ende Juli geht es für die deutschen Basketballer los.