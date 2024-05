Landesligist FC Kray plant weiter fleißig die neue Saison. Die Essener stellten nun Zugang Nummer vier vor.

Der FC Kray hat mit Arman Corbo die nächste Neuverpflichtung für die Saison 2023/2024 unter Dach und Fach gebracht.

Der 22-Jährige Mittelstürmer wechselt vom VfB Speldorf an die Buderusstraße und soll beim FC Kray für mehr Torgefahr sorgen. Mit seiner Körpergröße von knapp zwei Metern spielt Corbo als klarer Mittelstürmer, der Bälle behaupten und für seine Mitspieler ablegen kann. In der laufenden Saison kam Corbo aufgrund von Verletzungen nur auf vier Einsätze (ein Tor).

"Arman ist großgewachsen und kopfballstark, kann aber dennoch echt gut mit dem Ball umgehen. Leider hatte er in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungspech zu tun, hat nun aber nach guter Behandlung kaum körperliche Beschwerden und will ab Sommer wieder voll angreifen. Er passt voll in die Mannschaft und wird die Truppe mitziehen", erklärt Bartosz Maslon, der Corbo noch aus gemeinsamen Speldorfer Zeiten kennt und mit diesem auch schon beim Mülheimer FC 97 zusammenarbeitete.

Zuvor hatten die Krayer Ebeny Nguimba und Juri Korte (beide Spielvereinigung Schonnebeck U19) sowie Abid Yanik (SG Wattenscheid 09) verpflichtet. Weitere Neuzugänge sollen noch folgen. Wichtig für Neu-Trainer Maslon war auch, dass Nico Gotzeina seinen Vertrag verlängerte. Maslon: "Nico kommt aus einer schweren Verletzung. Aber jeder weiß, wie wertvoll ein gesunder Nico Gotzeina für den FC Kray ist."

FC Kray: Bartosz Maslon übernimmt ab dem 1. Juli 2024

Zur neuen Saison übernimmt Bartosz Maslon als Cheftrainer beim FC Kray. Maslon sagte bei seiner Vorstellung vor wenigen Wochen: "Zunächst einmal wünsche ich dem aktuellen Trainerteam und der Mannschaft ein gutes Saisonfinish. Im Hintergrund arbeitet die sportliche Führung am zukünftigen Kader. Wenn die Mannschaft steht, werden wir eine sehr fleißige Sommervorbereitung absolvieren und hoffentlich gut in die Saison starten. Dann werden wir sehen, was möglich sein wird."