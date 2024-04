Mit einem 0:0 im Derby treten der FC Kray und die SpVgg Steele auf der Stelle und können im Abstiegskampf nicht durchatmen.

Der Auftakt in den 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein 2 endete torlos. Am Freitagabend trennten sich der FC Kray und die SpVgg Steele im Essener Derby 0:0. Auf beiden Seiten gab es in der Schlussphase je einen Platzverweis.

Bei den Gastgebern stand erstmals das Interims-Trio um Adrian Schneider an der Seitenlinie, nachdem sich der Oberliga-Absteiger unter der Woche von Trainer Sebastian Amendt getrennt hatte. Nach RS-Infos steht der Nachfolger ab dem Sommer bereits fest.

Am Freitagabend sammelte der FC Kray Zähler Nummer 38, das Steeler Konto steht nun bei 31. Für beide Essener Klubs war es ein Punkt, der nur bedingt weiterhilft. Während der FC Kray den Abstand auf die Abstiegsplätze nicht ausbauen konnte, verpassten es die Steeler ebenfalls, Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf zu machen.

"Ich glaube insbesondere in der ersten Halbzeit hatten wir einen sehr hohen Anteil an Ballbesitz, hatten die komplette Spielkontrolle und von Steele kam so gut wie gar nichts", blickte der Krayer Interimstrainer auf das Derby zurück. „Wir standen richtig gut, hatten 3-4 richtig gute Möglichkeiten, wo wir entweder den Abschluss nicht richtig zu Ende bringen, oder die Boxbesetzung nicht optimal war. Aber mit der ersten Halbzeit kann man ansonsten absolut zufrieden sein."

Kray in Englischer Woche beim Spitzenteam gefordert

Und auch die zweiten 45 Minuten stimmten Schneider positiv: "Auch mit der Leistung der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, wir hatten erneut wieder gute Möglichkeiten, die wir dann leider nicht genutzt haben.“

Weiter geht es in der Landesliga Niederrhein 2 mit einer Englischen Woche. Die SpVgg Steele empfängt am kommenden Donnerstag (11. April, 19 Uhr) den VfB Speldorf. Bereits am Mittwoch (10. April, 20 Uhr) geht es für den FC Kray zum Spitzenteam Blau-Weiß Dingden.

„An der Chancenverwertung müssen und werden wir weiter arbeiten und am Mittwoch dann zum Auswärtsspiel nach Dingden fahren", geht Schneider optimistisch in die schwere Aufgabe.