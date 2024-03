Der VfB Frohnhausen befindet sich im Abstiegskampf der Landesliga. Kapitän Issa Issa lässt - ligenunabhängig - seine Zukunft offen.

Sechs Punkte ist der VfB Frohnhausen aktuell von einem Relegationsrang entfernt, der den Essenern ein Entscheidungsspiel um den Landesliga-Verbleib sichern würde.

Issa Issa, Kapitän der Frohnhauser Löwen und mit neun Saisontoren auch der beste Torschütze in der Mannschaft von Trainer Issam Said, appelliert an seine Mitspieler: "Ich habe leider das Gefühl, dass nicht alle verstanden haben, um was es geht. Wenn man im Abstiegskampf steckt, dann muss mehr kommen - im Training und im Spiel. Man muss immer einen Schritt mehr als der Gegner machen. Wir haben viele junge Spieler, die noch nicht verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat. Ich hoffe, dass sie jetzt aufwachen."

Der 40-jährige Mittelfeld-Motor der Frohnhauser weiß, wie das Geschäft funktioniert und ist die rechte Hand von Coach Said.

Für Issa wäre ein Abstieg auch eine persönliche Niederlage. "Ich bin ein ehrgeiziger Sportler durch und durch. Ein Abstieg ist immer eine Katastrophe. Ich werde mich bis zum letzten Tag dagegen wehren", betont er gegenüber RevierSport.

Was nach diesem letzten Tag der Saison passieren wird, weiß der dreimalige libanesische Nationalspieler noch nicht. Nach fünf Jahren an der Raumerstraße scheint Issa Issa müde zu werden und schielt Richtung einer neuen Herausforderung. "Unabhängig von der Ligazugehörigkeit: Ich will für einen Verein spielen, der einen klaren Plan verfolgt, der Ziele hat. Im Bestfall für einen Klub, der aufsteigen will. Das sehe ich in Frohnhausen aktuell nicht. Da spreche ich mit Issam Said auch sehr offen drüber. Er kennt meine Meinung."

Issa Issa, der einst bei Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde und für Borussia Dortmund II, KFC Uerdingen, Sportfreunde Siegen, SV Meppen, SV Lippstadt, Hammer Spielvereinigung und SG Wattenscheid 09 auflief, hat in seiner Laufbahn so einiges erlebt. Für den KFC bestritt er 81 Spiele (39 Tore), für Lippstadt 79 Begegnungen (25), für den BVB II 44 Partien (6) und für Siegen 32 (4) - mit Uerdingen und Siegen stieg er in jeweils in die Regionalliga auf. Seit drei Jahren kickt er nun in der Landesliga für den VfB Frohnhausen (95 Spiele, 22 Tore).

Der ehemalige Ober- und Regionalligaspieler ergänzt: "Ich bin fitter als vor drei Jahren. Mein Alter spielt keine Rolle. Ich kann noch vielen Mannschaften helfen. Ich höre mir ab sofort alles an - auch Richtung Spielertrainer. Ich kann mir auch die Kreisliga A vorstellen. Ich weiß, dass ich nicht mehr viele Jahre habe, umso mehr will ich noch einmal Erfolge in Form von Aufstiegen und Pokalsiegen feiern", sagt der Ex-Profi, der über die Trainer-B-Plus-Lizenz verfügt.