Der VfB Frohnhausen ist aktuell arg dezimiert. Mit einem Rumpf-Kader ging es am vergangenen Sonntag zu einem Spitzenteam.

Acht Ausfälle, inklusive der des Ersatztorhüters: Mit gerade einmal 13 gesunden Spielern reiste der VfB Frohnhausen am Sonntag - 17. März - zu den Sportfreunde Lowick.

Der Essener Landesligist verkaufte sich im Stadtteil von Bocholt teuer, doch für etwas Zählbares langte es nicht. Mit 0:3 unterlag Frohnhausen in Lowick. "Wir sind eigentlich angetreten, um ein Debakel zu verhindern. Das jat sehr gut geklappt. Den Jungs gebührt auf jeden Falle in großes Lob. Alle haben gemacht und getan, sich reingeworfen. Die Einstellung war klasse. Aber letztendlich waren wir sportlich an diesem Tag nicht konkurrenzfähig", sagte Issam Said, Trainer der "Frohnhauser Löwen".

Sechs Punkte läuft Frohnhausen der Musik hinterher. "Wenn wir drinbleiben wollen, helfen nur Punkte - egal wie, zur Not auch mit 13 Mann. Das ist uns nicht gelungen. Ich werde die Jungs aber wieder aufrichten und wir machen weiter. Wir haben noch genug Spiele, um unser Ziel zu erreichen", betont Said.

Den Sechs-Punkte-Rückstand gilt es für Frohnhausen in zwölf Spielen gutzumachen. Davon werden sieben Partien an der heimischen Raumerstraße ausgetragen. FSV Duisburg, SGE Bedburg-Hau, PSV Wesel-Lackhausen, Spielvereinigung Sterkrade-Nord, SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Scherpenberg und der FC Kray gastieren noch in Essen-Frohnhausen.

Die Heimbilanz - vier Siege, drei Remis, fünf Niederlagen - lässt hoffen. "Die Bilanz hört sich zwar nicht richtig gut an, aber ich weiß ja wie die Spiele gelaufen sind. Wir sind zuhause schwer zu schlagen. Wir müssen auf jeden Fall über die Heimspiele zum Ziel kommen. Damit wollen wir dann am nächsten Wochenende anfangen", betont Said.

Der FSV Duisburg gastiert am Sonntag - 24. März, 15 Uhr - in Frohnhausen. Von den acht Spielern, die aktuell fehlen, werden auch gegen den FSV einige ausfallen. Said: "Vielleicht kommen zwei oder drei Jungs zurück. Der Rest hat eine wirklich hartnäckige Grippe."