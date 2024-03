Muss die Spielvereinigung Sterkrade-Nord die weiße Fahne schwenken? Der Klassenerhalt scheint kaum noch drin zu sein für den Klub aus Oberhausen.

Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord macht eine furchtbare Figur in der Landesliga. Der Tabellenvorletzte sammelte nach 25 Partien gerade einmal 17 Zähler. Kein Wunder, dass mit solcher einer Horror-Statistik der Abstiegskampf Thema Nummer eins in Oberhausen ist.

Doch für die Spielvereinigung ist es weitaus mehr als nur Abstiegskampf. Der Abstand aufs rettende Ufer beträgt satte 16 Punkte. Am vergangenen Wochenende setzte es zusätzlich eine fette 2:8-Klatsche gegen die SGE Bedburg-Hau, die ebenfalls noch nicht gerettet ist.

Bei Sterkrade-Nord geht langsam das Licht aus. Dieses Ergebnis gegen einen Klub, der auch um den Klassenerhalt kämpft, ist wahrlich eine Offenbarung und zeigt, wie es wirklich um den Gemütszustand innerhalb der Mannschaft steht. Kann von einer vorzeitigen Aufgabe der Oberhausener gesprochen werden?

Die Hoffnung auf ein Wunder scheint, wenn man Trainer Sercan Baloglu fragt, sehr gering zu sein: "Das sind jetzt 16 Zähler Rückstand. Wir müssen realistisch sein. Mit der Qualität in unserem Kader reicht es so oder so nicht - vor allem nicht mit dem aktuellen Aufgebot. Wir haben einige Verletzte und mussten jetzt sogar mit dem A-Junioren-Torhüter spielen. Aus der Saison wird nicht mehr viel rauskommen."

Was jedoch sicher ist, ist, dass ich das nicht mitmache, was im Winter geschehen ist. Wenn wir drei Spieler abgeben, ohne jeglichen Ersatz, dann stehe ich blöd da. Sercan Baloglu

Baloglu spricht es gerade heraus an und verriet, dass bereits letzte Woche ein Gespräch mit dem Vorstand anstand: "Wir pflegen alle einen sehr offenen Austausch und sind uns bewusst, dass wir eigentlich schon mit der neuen Saison planen können - dann in der Bezirksliga."

Wie geht es dann eigentlich für den Trainer selbst weiter? Bleibt Baloglu Sterkrade-Nord über die Saison hinaus erhalten? Er selbst gab Auskunft: "Das steht noch in den Sternen. Ich habe die Verantwortlichen darum gebeten, dass ich ein wenig Bedenkzeit bekomme. Was jedoch sicher ist, ist, dass ich das nicht mitmache, was im Winter geschehen ist. Wenn wir drei Spieler abgeben, ohne jeglichen Ersatz, dann stehe ich blöd da. Daher warten wir mal ab, wie es in den kommenden Monaten weitergeht."