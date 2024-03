Der FC Kray bastelt weiter an seinen Strukturen. Der Essener Landesligist stellte nun einen neuen Nachwuchschef vor.

Erst vor wenigen Wochen hatte der FC Kray mit dem bisherigen Nachwuchsleiter Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj eine neue sportliche Führung vorgestellt, die für die Bereiche U19 sowie die Seniorenmannschaften verantwortlich ist.

Nun konnte auch ein Nachfolger für Blasczyk, der sich bis dato um die Angelegenheiten der Jugendmannschaften kümmerte, gefunden werden.

Babi Lusaka wird nämlich nicht nur neuer U17-Trainer beim Essener Landesligisten aus Kray sondern trägt ab der neuen Saison auch die Verantwortung für den sportlichen Bereich von der U12- bis zur U17-Mannschaft.

Lusaka kommt mit 21 Jahren Erfahrung als Trainer, darunter fünf Jahre bei Eintracht Dortmund und die letzten zwölf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen, zum FC Kray.

Der B-Elite-Trainer will sein Know-How und sein Engagement mit in den Verein fließen lassen und freut sich auf die neue Herausforderung: "Nach den Gesprächen mit der Krayer Jugendleitung und den Eindrücken, die ich sammeln konnte, war ich sofort von den Zukunftsplänen und der Philosophie des Vereins überzeugt. Ich sehe meine Aufgaben nicht nur auf dem Platz, sondern auch in vielen Einzelgesprächen. Es geht darum, gemeinsam mit unseren Trainern, entwicklungsfähige und starke Kader zu planen und sowohl Trainer als auch Spieler in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Mein Ziel ist es, dass wir die familiäre Atmosphäre im Verein wahren und trotzdem immer leistungsstark nach vorne schauen. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung!"

Auch die Sportchefs Blasczyk und Kadrijaj sind froh, einen Mann wie Lusaka für den FC Kray gewonnen zu haben. Sie sagen: "Babi ist ein fußballverrückter Typ wie wir - das passt super zusammen. Wir wollen gemeinsam etwas bewegen und den FC Kray in jedem Bereich Schritt für Schritt nach vorne bringen. Wir sind da jetzt gut aufgestellt und werden gemeinsam Vollgas geben."