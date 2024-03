Der FC Kray hat mit Raphael Koczor einen absoluten Ausnahmetorwart - für Landesliga-Verhältnisse - im Kasten. Das bleibt auch so.

Die Zukunft von Raphael Koczor ist geklärt: der 35-jährige Torwart bleibt auch in der Saison 2024/2025 beim FC Kray. Das bestätigten der Essener Landesligist und der Schlussmann.

"Ich fühle mich extrem wohl in Kray und bin körperlich topfit. Das Projekt rund um die neue sportliche Leitung gibt mir ein extrem gutes Gefühl und passt einfach zu meinem sportlichen Ehrgeiz. Die Vorfreude auf die neue Saison ist schon riesig", sagt Koczor, der im Sommer 2023 von Rot-Weiss Essen zum FC Kray wechselte.

Die neue sportliche Leitung des FCK, Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj, freut sich über die Verlängerung von Koczor: "Wir wissen, wie wertvoll Raphael für die Mannschaft ist. Für den FC Kray ist er als Spieler und als Persönlichkeit ein absoluter Gewinn. 'Rapha' hat immer einen guten Spruch auf den Lippen und wir freuen uns, dass er dem FC Kray auch in der neuen Saison erhalten bleibt."

Dass er für den FC Kray ein enormer Gewinn ist, unterstreicht seine Vita: Viertliga- und 40 Drittligaspiele bestritt er in seiner Karriere, hinzu kommen noch 90 Begegnungen in der damaligen fünftklassigen NRW-Liga. Koczor spielte neben Rot-Weiss Essen auch bei namhaften Klubs wie MSV Duisburg, Carl Zeiss Jena, Sportfreunde Siegen, Hessen Kassel, Viktoria Köln, Rot Weiss Ahlen und TSV Steinbach Haiger.

Christoph Klöpper, Präsident des FC Kray, sagte einst gegenüber RevierSport: "Koczor macht in der Landesliga den Unterschied aus. Wenn du solch einen Mann im Kasten hast, dann fühlt sich die ganze Mannschaft wohler. Wir wissen, was wir an Raphael haben - umgekehrt ist es aber auch so. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit so gut klappt."

Der FC Kray liegt in der Landesliga Niederrhein Staffel 2 aktuell auf Platz fünf - acht Punkte hinter Aufstiegsrang zwei. Am kommenden Wochenende - Sonntag, 10. März, 15 Uhr - geht es zur Spielvereinigung Sterkrade-Nord für die Krayer um Keeper Koczor.