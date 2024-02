Der Aufstiegskampf in der Landesliga Westfalen 3 bleibt weiter spannend. Auch am 18. Spieltag kann sich kein Team wirklich absetzen.

Westfalia Herne hat am 18. Spieltag der Landesliga Westfalen 3 den zweiten Sieg in Folge unter dem neuen Trainer Christian Knappmann eingefahren. Durch das 5:1 bei SuS Kaiserau bleiben die Herner in Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Erst in der zweiten Halbzeit legte die Westfalia-Offensive so richtig los und erzielte noch vier Tore.

Die Tabellenführung hat aber weiterhin der SV Brackel inne. Die Dortmunder konnten sich ohne große Probleme beim VfB Westhofen durchsetzen. Der Aufsteiger bleibt mit sechs Punkten weiterhin Tabellenletzter und kann wohl schon bald wieder für die Bezirksliga planen.

Dagegen hat SW Wattenscheid 08 im Tabellenkeller wieder Hoffnung geschöpft. Dank des 3:1 gegen den SV Vestia Disteln springen sie von den Abstiegsplätzen. Der Durchmarsch der Distelner hat einen erneuten Dämpfer bekommen.

Ebenso wie die Wiederaufstiegswünsche von YEG Hassel. Die Gelsenkirchener mussten sich der SG Welper mit 1:2 geschlagen geben. Die Hattinger schöpfen indes weiter Mut im Abstiegskampf.

Im Mittelfeld hat die DJK TuS Hordel ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Bochumer Westfalenliga-Absteiger fertigte die Sportfreunde Wanne-Eickel mit 5:2 ab.

Auch für die anderen Wanne-Eickeler vom SV Wanne 11 gab es am Sonntag nichts zu holen. Das Team von Trainer Franko Pepe musste sich der SSV Buer mit 1:3 geschlagen geben.

Die Ergebnisse in der Übersicht YEG Hassel – SG Welper 1:2 (0:1) SuS Kaiserau – Westfalia Herne 1:5 (0:1) TuS Hannibal – Königsborner SV 4:3 (2:1) SV Wanne 11 – SSV Buer 1:3 (1:1) SW Wattenscheid 08 – Vestia Disteln 3:1 (1:0) DJK TuS Hordel – Sportfreunde Wanne-Eickel 5:2 (3:1) VfB Westhofen – SV Brackel 0:3 (0:0) BWW Langenbochum – FC Altenbochum 1:0 (0:0)

Glatte sieben Tore fielen auch beim Duell zwischen TuS Hannibal und dem Königsborner SV. Die Hausherren hatten beim Abpfiff mit 4:3 die Nase vorn. BW Westfalia Langenbochum kann dank des 1:0-Sieges gegen den FC Altenbochum sogar leicht nach oben schielen. Der Rückstand auf den zweiten Platz beträgt mittlerweile nur noch acht Punkte.