Das letzte Testspiel des Landesligisten ESC Rellinghausen wurde kurzfristig abgesagt. Trainer Sascha Behnke kritisiert das Verhalten vieler Trainer.

Knapp 24 Stunden vor dem letzten Testspiel erhielt der Tabellenelfte ESC Rellinghausen der Landesliga 2 eine Absage für das letzte Vorbereitungsspiel. Geplant war ein Testspiel gegen den FC Karnap 07/27, dieser sagte jedoch kurz vorher ab.

Spürbar verärgert äußert sich Behnke bei RS: "Das ist mittlerweile wirklich unfassbar, wie kurzfristig Spiele abgesagt werden. Meistens wird nicht mal angerufen, sondern nur über Whatsapp eine kurze Nachricht geschrieben, das geht gar nicht."

Die Empörung des ESC-Coaches ist verständlich. Seit Jahresbeginn wurden vier Testspiele abgesagt, zumeist sehr kurzfristig. "Das ist unterste Schublade", lässt der 45-Jährige seiner Wut freien Lauf.

Behnke muss sich damit arrangieren, dass in der Vorbereitung weniger getestet wurde als gewünscht. "Klar hätten wir gerne mehr getestet. Die Jungs sind fit und wir haben einen großen Kader. Den Spielcharakter konnten wir nur bedingt trainieren", erklärt der Cheftrainer.

Also muss der Blick nun auf das kommende Wochenende gerichtet werden, an dem die Essener zum Tabellenschlusslicht Hönnepel-Niedermörmter reisen werden - wenn sie denn spielen. Denn auch das steht noch in den Sternen.

Noch ist unklar, ob der Ersatzplatz von Hönnepel-Niedermörmter bespielbar ist

Durch den Starkregen der letzten Wochen musste Hö.-Nie. einen Ausweichplatz angeben. Die Essener können nur hoffen, dass dieser bespielbar ist und das Spiel zum Restrundenauftakt wie geplant stattfinden kann.

Während die Gastgeber mit fünf Punkten schon den Abstieg in Kauf nehmen, kann sich Rellinghausen in der Restrunde noch vom Tabellenkeller absetzen. Mit 29 Punkten steht der ESC aktuell auf dem elften Platz, der Abstand zum direkten Abstiegsplatz beträgt jedoch nur sechs Punkte.

Vier Auswärtsspiele in der Landesliga in Folge für den ESC Rellinghausen

Nach dem Auswärtsauftakt müssen die Essener an den folgenden drei Spieltagen ebenfalls auswärts ran. "Kray, Speldorf und Klosterhardt sind keine Laufkundschaft. Das wird sehr schwer. Aber wir wollen an unsere Leistung aus den letzten Partien anknüpfen und uns vom Tabellenende weiter absetzen", gibt Behnke den Weg vor.

Behnke verlängerte kürzlich seinen Vertrag

Klar ist auf jeden Fall, dass der Weg von Behnke und Rellinghausen zusammen weiter geht. Der Trainer verlängerte im Januar seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus für zwei weitere Spielzeiten. "Es ist viel Arbeit, aber ich habe hier auch viele Freiheiten. Die Kommunikation mit dem Sportlichen Leiter läuft sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass der Verein gewillt ist, einen Schritt nach vorne zu machen und für Veränderungen offen ist", begründet Behnke seine Entscheidung.