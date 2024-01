BW Mintard: Diese Frau assistiert Odonkor - so ist der Plan während des Dschungelcamps

Blau-Weiß Mintard hat sein Trainerteam um Chefcoach David Odonkor für die anstehende Rückrunde beisammen. Es kommt eine Verstärkung von einem Lokalrivalen.

Die DJK Blau-Weiß Mintard bekommt Verstärkung an der Seitenlinie: Soumiya Bouhadi wird ab sofort als Co-Trainerin beim Landesligisten fungieren. Damit ist das Trainer-Team um Chefcoach David Odonkor, Co-Trainer Daniel Molitor und Torwarttrainer Klaus Böhs komplett.

"Wir freuen uns riesig, Soumiya im Team begrüßen zu können. Das hat sich vom ersten Gespräch an richtig angefühlt. Mit ihrer sympathisch lockeren Art und ihren klaren Vorstellungen passt sie super bei uns rein und wird auch noch mal ordentlich frischen Wind und fußballerisches Fachwissen mitbringen", betont Roland Henrichs, Sportlicher Leiter in Mintard.

Bouhadi war zuletzt als Co-Trainerin beim VfB Speldorf aktiv. Nach dem Weggang von Bartosz Maslon, der bis vor kurzem Cheftrainer in Speldorf war, entschied sie sich nach der Winterpause eine neue Herausforderung anzunehmen – und fand diese jetzt in Mintard.

"Bei den Gesprächen mit David und den Verantwortlichen in Mintard habe ich sofort gemerkt, dass es super harmoniert zwischen uns. Der Verein ist sehr gestanden, hat eine gute Reputation und die Mannschaft ist nicht erst seit gestern in der Landesliga etabliert. Ich habe große Lust auf die ganze Geschichte", sagt Bouhadi.

Wir haben die gleiche Liebe zum Fußball. Sie hat einfach Bock etwas zu entwickeln, will hier Gas geben, will etwas lernen und ich kann auch einiges von ihr lernen. Ich freue mich, dass ich sie nun an meiner Seite habe. Dass sie eine Frau ist, ist mir egal. Es geht immer um Qualität und Fußball-Fachwissen David Odonkor

Bevor die 33-Jährige als Co-Trainerin in Speldorf aktiv war, stand sie in gleicher Position beim Mülheimer FC unter Vertrag. Mit ihr als Co-Trainerin gelang dem MFC 2023 der Aufstieg in die Oberliga. Seit 2021 ist Bouhadi im Besitz der Trainer B-Lizenz.

Doch die gebürtige Mülheimerin war in der Vergangenheit nicht nur in der Trainerrolle aktiv. Unter anderem spielte sie in der Jugend der SGS Essen und beim Top-Klub FCR 2001 Duisburg (heute MSV Duisburg). Bei letzterem Verein war sie einige Zeit in der Regionalliga und der Zweiten Liga aktiv. Ihre letzte fußballerische Station war der SV Heißen.

"Ich habe mit Soumiya anderthalb Stunden telefoniert und wir haben uns sofort verstanden. Wir haben die gleiche Liebe zum Fußball. Sie hat einfach Bock etwas zu entwickeln, will hier Gas geben, will etwas lernen und ich kann auch einiges von ihr lernen. Ich freue mich, dass ich sie nun an meiner Seite habe. Dass sie eine Frau ist, ist mir egal. Es geht immer um Qualität und Fußball-Fachwissen", erklärt der 16-malige deutsche Nationalspieler Odonkor gegenüber RevierSport.

Der 39-Jährige, der bekanntlich ab dem 19. Januar bei RTL im Dschungelcamp zu sehen sein wird, wird die ersten zweieinhalb Wochen der Vorbereitung verpassen und erst im Februar dazustoßen. "Das ist alles mit Daniel und Soumiya abgesprochen. Ich vertraue den Beiden sehr. Wir werden das alles hinbekommen. Die Spieler wissen auch, was zu tun ist. Jeder hat einen Plan erhalten. Wenn ich wieder da bin, dann werden wir am Feinschliff arbeiten", sagt Odonkor.

Auf die Frage, ob denn die Mintard-Spieler ab dem 19. Januar den 39-jährigen ehemaligen Bundesligaspieler im TV verfolgen müssen, antwortet Odonkor mit einem Schmunzeln: "Das ist keine Pflicht. Die Jungs sollen sich eher top auf die Restrunde vorbereiten und in der Vorbereitung Gas geben. Wenn sie dann Abends Zeit und Lust haben, können sie natürlich auch RTL einschalten. Ich werde auf jeden Fall auch kämpfen und Vollgas geben."