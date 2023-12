Landesliga Niederrhein 2: Im Aufstiegskampf - der FC Kray verliert seinen Kapitän

Rückschlag für den FC Kray. Denn die Essener müssen die Landesliga-Rückserie ohne ihren erfahrensten Spieler bestreiten.

Nach sieben Toren in 16 Partien ist Schluss. Der FC Kray verliert im Aufstiegskampf der Landesliga Niederrhein 2 seinen Kapitän. Der zwölfmalige U19-Nationalspieler Pascal Itter wird in der Rückserie nicht mehr für die Essener auflaufen.

Der 28-jährige Führungsspieler hat die Entscheidung getroffen, weil seine Familie vorgeht. Itter, der im Sommer von Rot Weiss Ahlen nach Kray wechselte, löste in den vergangenen Tagen aus privaten Gründen, einvernehmlich mit dem Verein, seinen Vertrag auf und wird sich nun vorwiegend um seine kleine Familie kümmern, wurde er doch erst vor kurzem Vater einer Tochter.

„Natürlich war es für mich eine sehr schwere Entscheidung“, betont Itter nach seiner Vertragsauflösung. „Ich habe diese Entscheidung alleine aufgrund der privaten Situation gefällt. Meine Frau und ich sind vor kurzem Eltern einer Tochter geworden und die Belastung mit den regelmäßigen Fahrten von Paderborn zum Training und zu den Spielen ist da einfach zu hoch."

Sein Zusatz: "Das Privatleben - und gerade meine Tochter - kommen dabei einfach zu kurz. Ich werde die Mannschaft und den Verein sehr vermissen, weil in den letzten Monaten etwas zusammengewachsen ist. Wir haben im letzten halben Jahr ein tolles Gerüst aufgebaut, auf dem man aufbauen kann. Es hat mit dem Team super viel Spaß gemacht, aber für mich liegt nun einfach der Fokus mehr auf meiner Familie und meiner Tochter, was sicherlich jeder verstehen wird. Ich werde jedoch nicht komplett Tschüss sagen, sondern den FCK weiter verfolgen und auch mit einigen in Kontakt bleiben.“

In der Landesliga liegt der FCK zur Winterpause sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter SV Blau-Weiß Dingden zurück, wobei Kray eine Partie weniger ausgetragen hat. Am Sonntag (11. Februar) bestreitet der FCK diese bei der SGE Bedburg-Hau - mit einem Sieg könnte Kray auf Platz drei springen und den Aufstiegskampf vor dem offiziellen Start am 18. Februar noch spannender machen.