Als Aufsteiger überwintert die SG Essen-Schönebeck auf Relegationsplatz 15 in der Landesliga Niederrhein 2. Der Klassenerhalt bleibt das Ziel.

Für den Bezirksliga-Aufsteiger SG Essen-Schönebeck konnte sich der Start in die Spielzeit durchaus sehen lassen. Weite Teile der Hinserie präsentierte sich die SGS konkurrenzfähig und stand lange über dem Strich.

Die letzten sechs Spiele konnten die Schönebecker nicht gewinnen. Dennoch: Im Abstiegskampf ist noch alles drin, mit 24 Zählern fehlt dem Tabellen-15. auf dem Relegationsplatz nur ein Zähler aufs rettende Ufer. Dafür braucht Trainer Olaf Rehmann aber weniger Verletzungssorgen, wie er gegenüber RevierSport verrät.

Olaf Rehmann über…

… die Hinrunde in der Landesliga: Am Ende der Hinrunde ist uns leider die Luft ausgegangen. Die vielen Verletzungen und Ausfälle wegen Krankheiten oder beruflichen Verpflichtungen konnten wir einfach nicht kompensieren. Daher trübt das die Bilanz ein wenig, auch wenn man bilanzieren muss, dass wir als sicherer Absteiger gehandelt wurden und uns dafür bisher teuer verkauft haben. Es ist also ein gemischtes Fazit, weil wir wissen, wir hätten besser dastehen können.

… den schönsten Moment im bisherigen Saisonverlauf: Der schönste Moment war sicherlich der erste Saisonsieg, da wir diesen erst am fünften Spieltag erringen konnten und wir bis dahin nicht wussten, ob wir wirklich konkurrenzfähig sind mit unserer Mannschaft. Von daher erinnere ich mich im Rückblick an den Sieg in Hönnepel-Niedermörmter am liebsten.

… den schlimmsten Moment 2023: Der schlimmste Moment war die schlimme Knieverletzung von Robin Weber im Spiel gegen Arminia Klosterhardt. Leider läuft Robin noch immer auf Krücken, obwohl das Spiel bereits drei Monate her ist. Für Robin tut es mir unendlich leid, wir wünschen ihm natürlich eine komplette Genesung und dass er irgendwann wieder auf dem Fußballplatz stehen kann.

… die Ziele für 2024: Die Ziele sind natürlich klar definiert, wir würden uns freuen, wenn wir mindestens den Relegationsplatz erreichen könnten, am besten wäre es natürlich, die Klasse direkt zu halten. Das ist in dieser sehr ausgeglichen Liga sehr schwer. Aber wenn die alte Floskel stimmt, dass sich das Verletzungspech in einer Saison bei den Mannschaften ausgleicht, dann kann ich die Rückrunde beruhigt angehen und in jedem Spiel mit dem kompletten Kader planen. Tatsächlich wird dies ein, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor sein, und wir hoffen, dass wir vom Verletzungspech verschont bleiben und unsere beste Elf auf den Platz bringen können.