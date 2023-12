FC Remscheid: Nach langer Abstinenz - "Das Umfeld sehnt sich nach der Oberliga"

Der FC Remscheid spielt eine gute Rolle in der Landesliga Niederrhein 1. Als Tabellenvierter ist der so ruhmreiche Klub ein Teil der Spitzenteams. Der Aufstieg wird dennoch hart

Lange ist es her, seitdem der FC Remscheid zu den Größen der deutschen Fußballelite gehörte. Nun steht der ehemalige Zweitligist auf Platz vier der Landesliga Niederrhein 1 und absolviert eine bis dato sehr ordentliche Saison. Mit dem Aufstieg dürfte es jedoch sehr schwer werden.

Der 1.FC Monheim führt die Liga mehr als nur souverän an. Remscheid trennt 17 Punkte von der Spitze, hat allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand. Wie viele Hoffnungen macht sich denn der Trainer des FC Remscheid?

Ferdi Gülenc über...

Die Hinrunde: "Wir hatten vor der Saison einen kleinen bis mittelschweren Umbruch. Das war schon eine Herausforderung, der wir uns aber gestellt haben. Wir sind dann fulminant gestartet, mussten jedoch leider früh viele Verletzungen hinnehmen. Unter anderem von fünf, sechs Neuzugängen, die aus der Oberliga kamen. Diese Ausfälle mussten wir dann erstmal kompensieren. Wir haben es aber geschafft uns in den Top Vier zu festigen. Es war zwar keine perfekte Hinrunde, aber wir sind unter dem Strich zufrieden. Wir haben auch gesehen, dass wir mit den Top-Teams der Liga mithalten können. Gegen Kapellen-Erft haben wir gepunktet und gegen Monheim sehr lange mitgehalten. Bei Monheim merkt man allerdings die hohe Qualität. Das ist für mich eine Oberliga-Mannschaft."

Was war Ihr schönster Moment?: "Das muss das Niederrheinpokalspiel gegen den Wuppertaler SV gewesen sein. Der WSV war zu dem Zeitpunkt Tabellenführer der Regionalliga und wir haben sie in die Verlängerung gezwungen. Das war ein Riesenhighlight für uns alle und bei über 2000 Zuschauern auch eine klasse Atmosphäre. Im Nachhinein waren die 120 Minuten vielleicht nicht förderlich, weil wir gesehen haben, dass in den Folgespielen schon Körner gefehlt haben. Ebenfalls zu erwähnen wäre der Sieg gegen Süchteln. Dass wir nach fast drei Wochen ohne Pflichtspiel trotzdem gesiegt haben, gibt uns hoffentlich weitere Motivation für die Rückrunde."

Was war Ihr schlimmster Moment?: "Ich rede eher ungern darüber, aber das war definitiv das 1:1-Remis gegen Kapellen-Erft. Es ist schon sehr bitter, wenn du in der 99. Minute den Ausgleich in so einem Top-Spiel kriegst. Vor allem, wenn keiner der beiden Mannschaften weiß, woher diese zehn Minuten Nachspielzeit überhaupt kommen."

Die Ziele des FC Remscheid im Fußballjahr 2024: "Wir wollen schon einen Platz unter den Top 3 festigen, tun aber alles dafür, dass es vielleicht sogar für Platz zwei reicht. Ich merke, dass das Umfeld des Vereins sich nach der Oberliga sehnt. Ich möchte meine Jungs allerdings nicht unter Druck setzen, auch wenn das Potential in der Mannschaft durchaus gegeben ist. Wir werden in der Rückrunde auf jeden Fall angreifen."