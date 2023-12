1. FC Monheim: Auf Wiederaufstiegs-Kurs - "Dass Platz fünf nicht das Ziel ist, ist klar"

Der 1. FC Monheim enteilt in der Landesliga Niederrhein 1. Lange Zeit waren sie nur Verfolger vom SC Kapellen-Erft. Das direkte Duell leitete die Tabellenübernahme ein.

Die Mission Wiederaufstieg läuft in vollen Zügen. Lange jagte der 1. FC Monheim dem SC Kapellen-Erft hinterher. Nun ist der Absteiger aus der Oberliga wieder das Maß der Dinge in der Landesliga Niederrhein Gruppe 1. Mit fünf Punkten Vorsprung ging das Team von Dennis Ruess als Spitzenreiter in die wohlverdiente Winterpause.

Im Niederrheinpokal war für Monheim zwar gegen Rot-Weiß Oberhausen die Reise zu Ende, doch die erste Halbserie ist mit dem Etappenziel der Herbstmeisterschaft erfolgreich abgeschlossen worden.

Dennis Ruess über...

... die Hinrunde: "Es ist klar, dass wir nicht unzufrieden sind. Bis dato haben wir eine sehr stabile Performance an den Tag gelegt. Die drei Remis gehören dann zum Fußball dazu. Was mich und die Mannschaft nach wie vor ärgert, ist die Niederlage gegen Amern. Die war nicht nötig. Wir hatten allerdings auch ein paar Mal das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite. Das gleicht sich dann alles ein wenig aus. Wir sind rundum einverstanden mit der ersten Halbserie, wissen aber auch, dass noch absolut nichts erreicht ist. Wir müssen weiter die Ärmel hochkrempeln, denn es sind noch viele Punkte zu vergeben."

... den schönsten Moment des Jahres: "Das könnte ich nicht auf ein bestimmtes Spiel zurückführen. Was mich am meisten freut: Wie unfassbar eng die Mannschaft zusammengerückt ist. Man merkt, bei uns entsteht richtig was und dass jeder für jeden alles auf dem Platz lässt. Das geht durch den gesamten Kader durch."

... den schlimmsten Moment des Jahres: "Die Verletzung von unserem Kapitän, Philip Lehnert. Der hat sich letzte Woche im Spiel gegen den Cronenberger SC einen Kreuzbandriss zugezogen. Das tut dem gesamten Team extrem weh. Er ist ein Vorbild, sowohl sportlich als auch menschlich. Damit bricht uns eine wichtige Stütze für die Saison weg."

... die Ziele des 1. FC Monheim in 2024: "Erst einmal steht die Regeneration im Vordergrund. Dann geht es darum, sich in der Vorbereitung das nötige Rüstzeug anzutrainieren, um für den Endspurt gewappnet zu sein. Dass das Ziel nicht der fünfte Platz ist, das ist mit der aktuellen Ausgangslage klar. Im Fußball gibt es allerdings keine Garantien und daher müssen wir weiterhin hart arbeiten. Idealerweise feiern wir dann am Ende der Saison den Wiederaufstieg."