Landesliga Niederrhein 2: Beide Top-Teams patzen - wieder ein anderes Frohnhausen-Gesicht

In der Landesliga Niederrhein hat das Top-Duo Federn gelassen. Die Spitze rückt näher zusammen.

Ein 1:1 gegen das noch sieglose Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter - da hatten die Sportfreunde Niederwenigern vermutlich auf eine bessere Ausbeute gehofft. Allerdings: Trotz dieses vermeintlichen Stolperers steht SFN weiter an der Tabellenspitze der Landesliga Niederrhein 2 und konnte seinen Vorsprung sogar um einen Punkt ausbauen.

Denn das zuvor punktgleiche Blau-Weiß Mintard patzte ebenfalls - und zwar heftig. Im Mülheimer Derby unterlag die DJK dem VfB Speldorf mit 1:4. Johannes Büchner (35.), Ismail Öztürk (50.), Noah Abdeslam (62.) und Deniz Hotoglu (84.) trafen für Speldorf. Mehr als das zwischenzeitliche 1:3 durch Moreno Mandel (79.) war für Mintard nicht drin.

Im Parallelspiel brachte Jason-Lee Gerhardt (16.) Niederwenigern in Führung, Dario Gerling glich für Hö.-Nie. aus (70.). Nutznießer der Ausrutscher des Top-Duos sind der SV Biemenhorst und Blau-Weiß Dingen, die Siege gegen PSV Wesel-Lackhausen (3:0) und bei Arminia Klosterhardt (1:0) einfuhren und auf Rang drei und vier lauern.

Derweil sprang der VfB Frohnhausen von den Abstiegsplätzen. "Jede Woche zeigt die Mannschaft ein anderes Gesicht", hatte Trainer Issam Said noch nach der 1:6-Schmach gegen Wesel vor einer Woche gesagt. Und an diesem Sonntag zeigte sein Team tatsächlich wieder ein anderes Gesicht - im positiven Sinne.

Mit 3:0 gewannen die Essener bei der abstiegsbedrohten Spvgg. Sterkrade-Nord. Dominique Wassi (32.), Pasquale Conti (37.) und Issa Issa per Elfmeter (80.) erzielten die Tore. Dabei spielte der VfB nach Gelb-Rot in der 50. Minute in Unterzahl.

Zum viertel Mal in Serie ungeschlagen blieb der FC Kray. Shota Tawada (9.), Marc Andre Gotzeina (33.) sowie Yassine Bel-Mustapha (66.) schossen die Essener zum 3:1-Sieg gegen die Sportfreunde Lowick, für die Jens Terörde nur noch verkürzen konnte (69.).

Der FCK steht zwar weiterhin auf dem neunten Tabellenplatz, hält aber Kontaktz zur Spitzengruppe in der engen Landesliga. Denn nur fünf Punkte trennen Rang neun vomSpitzenreiter Niederwenigern.