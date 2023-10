Arminia Klosterhardt: Nächste Pleite - "Wir sind im Abstiegskampf!"

Arminia Klosterhardt steckt weiter in der Krise. Eigentlich wollte der Oberhausener Landesligist oben mitspielen, doch die Realität heißt: Abstiegskampf!

13 Spiele und nur drei Siege sowie fünf Remis: 14 Punkte sind für Arminia Klosterhardt in der Landesliga eine zu dürftige Ausbeute.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Landers wollte eigentlich ein Wörtchen um die Meisterschaft und den damit verbundenen Oberliga-Aufstieg mitreden.

Doch aktuell steckt man im Tabellenkeller fest. Spätestens nach der 0:1-Niederlage am Freitagabend (20. Oktober) gegen Blau-Weiß Dingden blickt am Hans-Wagner-Weg niemand mehr nach oben. "Wir sind im Abstiegskampf! Das wissen die Jungs. Das habe ich nach dem schlechten Spiel in Steele bei einer ausführlichen Videoanalyse auch allen noch einmal verdeutlicht. Die Jungs haben das verinnerlicht und verstanden. Gegen Dingden haben sie gut reagiert. Nur das Ergebnis war nicht gut", erzählt Landers am Tag nach dem 0:1 gegenüber RevierSport.

Landers weiter: "Wir haben ein sehr gutes Heimspiel gegen ein Spitzenteam der Liga gemacht. Die Jungs haben sich nur nicht belohnt. Das ist aber der Weg, den wir gehen müssen. Wenn wir weiter so arbeiten und so viel Leidenschaft zeigen, dann werden die Dinger auch wieder im Netz landen."

Marvin Paßing wird Arminia Klosterhardt in der Winterpause aus beruflichen Gründen Richtung Hannover verlassen.

Der 39-jährige Arminia-Trainer hat es aktuell auch nicht leicht. Die Tore und Punkte fehlen - mit ein Grund: Bis zu sechs nominelle Stammspieler fallen aus. Und das mit Verletzungen, die nicht in wenigen Tagen oder Wochen überstanden sind.

Ein Überblick: Lukas Goy (Knöchelbruch), Jan-Niklas Pia (Mandelentzündung), Mirac Bayram (Schambeinentzündung), Philipp Melzer (Muskelbündelriss), Niklas Daunheimer (Kreuzbandriss) und Samuel Zegadlo (Knorpelschaden). "Das sind alles sehr wichtige Jungs, wenn sie fit sind. Diese Ausfälle können wir zurzeit nicht kompensieren. Wir wollen aber auch nicht jammern und arbeiten weiter. Gegen Dingden war das der erste Schritt in die richtige Richtung. Am nächsten Sonntag wollen wir dann in Mintard die nächste Spitzenmannschaft ärgern", erzählt Ex-Profi Landers.