Landesliga NR: Neuer Spitzenreiter, der FC Kray verliert die Spitze aus den Augen

Während der SV Hönnepel-Niedermörmter seinen ersten Punkt in der Landesliga Niederrhein feiert, hat der VfB Frohnhausen durch seinen Überraschungssieg für einen neuen Spitzenreiter gesorgt.

In der Landesliga Niederrhein 2 ging es am Freitag los, hier gewann der PSV Wesel-Lackhausen bei der Spvgg. Sterkrade-Nord mit 3:1. Sterkrade damit weiter Vorletzter, vier Punkte vor dem Letzten.

Der aber immerhin den ersten Zähler überhaupt einfahren konnte. Hönnepel-Niedermörmter trennte sich 1:1 vom SV Budberg. Ebenfalls fest im Keller sitzt die Spvgg Steele fest. Die Essener führten beim VfB Speldorf mit 2:0, mussten am Ende dennoch mit einem Zähler leben, weil der VfB aus dem 0:2 ein 2:2 machte.

Auch wieder auf einem Abstiegsplatz steht der FSV Duisburg, der im Somme erst aus der Oberliga Niederrhein abgestiegen war. Im Kellerduell beim ESC Rellinghausen gab es eine deutliche 0:4-Klatsche. Ein Eigentor von Emre Sahin leitete die Niederlage ein.

Einen unerwarteten Befreiungsschlag konnte der VfB Frohnhausen landen. Denn die Essener besiegten den bisherigen Tabellenführer SF Niederwenigern mit 2:1. Dominik Enz brachte die SF zwar in Führung, doch Issa Issa und Mohamed Said in der Nachspielzeit drehten die Begegnung.

Damit hat die Landesliga Niederrhein 2 einen neuen Spitzenreiter, der heißt BW Mintard. Das 3:1 beim 1. FC Lintfort war bereits der fünfte Sieg in Serie. Der Lohn: Die Tabellenspitze, auch wenn Niederwenigern eine Partie weniger ausgetragen hat.

In Lintfort ging es erst nach der Pause rund. Timo Conde und Moreno Mandel trafen in den ersten fünf Minuten nach Wiederanpfiff. Tim Konrad verkürzte für die Gastgeber, doch Mandel machte kurz vor dem Ende alles klar.

Mintard nun vor Niederwenigern und dem SV Biemenhorst, der am Sonntag sein Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau mit 4:1 gewann. Wie man es von der Mannschaft kennt, ging es torreich zu. Biemenhorst nun mit einem Torverhältnis von 44:22. Auch Lowick und der VfB Speldorf sind auf den Plätzen vier und fünf in Schlagdistanz zur Spitze.

Die der FC Kray etwas aus den Augen verloren hat. Sieben Zähler liegt Kray nach dem torlosen Remis zuhause gegen BW Dingen hinter Mintard zurück.