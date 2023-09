Landesligist SG Schönebeck startete als großer Außenseiter in die Saison, zeigte zuletzt aber gute Leistungen – auch dank der starken Form von Nabil El-Hany.

In der Meister-Saison der SG Schönebeck war Torjäger Robin Barth die offensive Lebensversicherung. Mit 29 Treffern in 25 Partien schoss der Stürmer seine Mannschaft zum umjubelten Aufstieg in die Landesliga.

Als Barth dann im Sommer zum Liga-Konkurrenten VfB Frohnhausen wechselte, stellte sich die Frage, wie die fehlenden Treffer des Angreifers aufgefangen werden sollten.

Die Antwort nach neun Partien lautet: Nabil El-Hany. Der 19-Jährige erzielte bereits neun Saisontore und damit schon fast mehr als in der vergangenen letzten Spielzeit, als er zehnmal traf. El-Hany erzielte über 50 Prozent der Schönebecker Treffer und steht in der Torjägerliste der Landesliga Gruppe 2 auf dem dritten Platz.

Auch beim 2:1-Derbysieg der SG Schönebeck beim FC Kray avancierte der junge Stürmer zum Matchwinner. Nach dem 0:1-Rückstand durch Danilo Curaba drehte El-Hany die Partie mit einem Doppelpack und sorgte für den zweiten Dreier in Serie. Bereits in der Vorwoche hatte er beim 3:2-Erfolg über den 1. FC Lintfort doppelt getroffen.

Ganz zur Freude von Trainer Olaf Rehmann, der seinen talentierten Angreifer allerdings nicht unter Druck setzen möchte: "Wir erwarten nicht von ihm, dass es jetzt so weitergeht. Der Junge wird weiter gut trainieren und Spaß haben. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe großes Vertrauen in Nabil. Wir haben ja mit Robin unseren besten Torschützen verloren und das ist die Möglichkeit für andere Spieler, sich stärker zu zeigen."

Rehmann unterrichtete den Stürmer einst an der Schule

Rehmann und El-Hany haben eine besondere Vorgeschichte. Denn: Der SGS-Trainer, der hauptberuflich als Sportlehrer und Oberstufenkoordinator am Gymnasium Heißen tätig ist, unterrichtete den Stürmer bereits zu dessen Schulzeit. "Er ist ein ehemaliger Schüler von mir, also kenne ich ihn schon sehr lange", betonte Rehmann schmunzelnd.

Es wird spannend, ob El-Hany auch in den kommenden Wochen weiter so unter seinem ehemaligen Lehrer aufblühen kann. Fakt ist: Mit seinem jüngsten Doppelpack in Kray schoss der 19-Jährige die SGS auf Platz elf, mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz – eine mehr als akzeptable Platzierung für den Aufsteiger.

Über den Derby-Erfolg sagte Rehmann rückblickend: "Wir haben unseren Plan im Spielaufbau und gegen den Ball sehr gut umgesetzt. Es war nicht so, dass wir uns auf das Verteidigen beschränkt haben, sondern wir hatten immer auch den Anspruch, selber fußballerische Lösungen zu finden. Das Spiel hätte trotzdem auch zugunsten von Kray ausgehen können und es wäre ebenfalls in Ordnung gewesen, da beide Mannschaften viel investiert haben. Es war eine Partie, in der sicher auch das Spielglück entschieden hat und das war an diesem Tag auf unserer Seite."