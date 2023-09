Landesliga Westfalen 3: Westfalia Herne mit Kantersieg weiter an der Spitze

Der fünfte Spieltag in der Landesliga Westfalen 3 war von vielen Toren geprägt. Westfalia Herne, alter und neuer Tabellenführer, feiert ein wahres Schützenfest.

Westfalia Herne hat mit einem Torspektakel die Tabellenspitze in der Landesliga Westfalen 3 verteidigt. Der Doppel-Absteiger setzt derzeit alles daran, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Das 7:0 (3:0) gegen Aufsteiger VfB Westhofen hätte sogar noch höher ausfallen können, hätten die Herner ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequenter genutzt. Kimaz Hamza schnürte einen Dreierpack für die Herner (8./30./57.).

Dank ihres vierten Sieges im fünften Spiel stehen die Herner zwei Punkte vor dem Königsborner SV auf Platz zwei, der den SV Wanne 11 mit 2:1 besiegen konnte. Die Elfer, in der vergangenen Saison noch lange mit im Aufstiegsrennen, rutschen nun ins Tabellenmittelfeld.

Auf dem dritten Rang folgt Aufsteiger SV Vestia Disteln, die sich von YEG Hassel mit 3:3 trennten. Dreimal wechselte die Führung hin und her. Doch beim Schlusspfiff standen beide mit nur einem Punkt da.

Noch dramatischer verlief das zweite 3:3 des Spieltags. Im Bochumer Derby zwischen SW Wattenscheid 08 und der DJK TuS Hordel wähnte sich der Gast nach dem 3:2 in der 87. Minute schon wie der Sieger. Doch in der Nachspielzeit traf Seyit Ersoy per Strafstoß noch zum Ausgleich und zum Punktgewinn für die Wattenscheider.

Altenbochum noch ohne Sieg - Welper am Tabellenende

Den Tag der vielen Tore ließen sich auch der FC Altenbochum und die SSV Buer nicht entgehen. Die Buerer hatten dabei das glücklichere Ende auf ihrer Seite und drehten einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Sieg. Der FCA bleibt somit als letztes Team der Landesliga ohne Sieg.

Trotzdem ist die SG Welper Tabellenschlusslicht. Die Hattinger kamen mit 0:5 gegen Aufsteiger TuS Hannibal unter die Räder und stellen mit drei Tore die schwächste Offensive der Staffel 3.

Doch nicht auf allen Plätzen wurde so scharf geschossen: Der SV Brackel (gegen BW Westfalia Langenbochum) und die Sportfreunde Wanne-Eickel (gegen SuS Kaiserau) gewannen ihre Spiele jeweils mit 1:0. Die unterlegenen Teams bleiben noch über dem Strich, während die Gewinner Tuchfühlung zur Spitzengruppe aufnehmen.