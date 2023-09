Landesliga Niederrhein 2: Hö.-Nie. am Boden, Kray mit Kantersieg auf Rang zwei

Auch nach dem sechsten Spieltag der Landesliga Niederrhein 2 wartet ein Team weiter auf den ersten Punkt.

Am Freitag sprang DJK Blau-Weiß Mintard in der Landesliga Niederrhein 2 durch einen 3:0-Erfolg über den VfB Frohnhausen auf Platz zwei der Tabelle.

Den gab es auch am Samstag, obwohl der bisherige Ligaprimus SV Biemenhorst bei BW Dingden eine empfindliche 1:5-Packung erhielt. Doch das Torverhältnis war vorher schon so stark, dass Mintard nicht vorbeikam.

Am Sonntag gab es dann aber einen neuen Spitzenreiter. Für einige Minuten war das Oberliga-Absteiger FC Kray. Gegen den Vorletzten Sterkrade-Nord gab es ein 5:1-Spektakel. Marc Gotzeina erzielte nach 22 Minuten das 1:0.

Der Rest passierte nach der Pause. Semih Köse (2) und Edmond Kadrijaj erhöhten auf 4:0. Für die Oberhausener konnte David Gehle verkürzen, für den Schlusspunkt sorgte Krays Kevin Friessner Montas. Mit 14 Punkten lag Kray einen Zähler vor Biemenhorst und Mintard.

Da die SF Niederwenigern aber in einer später angepfiffenen Partie mit 4:0 beim FSV Duisbrg gewannen, setzten sie sich dank des besseren Torverhältnisses auf Platz eins.

Mit dem 5:1 gab es in Kray aber nicht das torreichste Spiel des Tages. Denn der SV Budberg feierte einen Befreiungsschlag - und was für einen. Gegen die SGE Bedburg-Hau stand am Ende ein 6:2 auf der Anzeigetafel. Dabei lag Budberg bis kurz vor der Pause nach einem Treffer von Felix Bleeker mit 0:1 zurück. Doch nach dem Wechsel überrannte der SVB die Gäste.

Die sich damit ähnlich fühlen dürften wie die SG Hönnepel-Niedermörmter. Die trat zum sechsten Mal in der Liga an, zum sechsten Mal ging es als Verlierer vom Feld. Diesmal gab es bei der SpVgg Steele eine 0:3-Niederlage. Marc Geissler, Tim-Samuel Bengs und Baris Aydin trafen für die Essener.

Apropos Essener: Die SG Essen-Schönebeck gewann ihr Essener Derby gegen den ESC Rellinghausen mit 3:1. Mit eben diesem Ergebnis siegte der 1. FC Lintfort beim VfB Speldorf, der damit vier Punkten hinter Niederwenigern und Kray auf Rang acht liegt.