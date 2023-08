Arminia Klosterhardt: Landers fordert mutige Spielweise und hat großen Respekt vor Frohnhausen

Nach dem 2:2-Unentschieden erkannte Arminia Klosterhardts Trainer Marcel Landers den schwierigen Beginn an, schöpfte jedoch auch Hoffnung.

Die Landesliga ist gestartet: Am vergangenen Sonntag spielte Arminia Klosterhardt unter der Leitung von Trainer Marcel Landers beim PSV Wesel-Lackhausen und erreichte ein 2:2-Unentschieden.

Der Trainer erkannte den schwierigen Beginn an, schöpfte jedoch Hoffnung. "Wir haben nach Rückschlägen zweimal zurückgeschlagen und einen wertvollen Punkt ergattert. Das war eine tolle Moral. Darauf können wir aufbauen."

Landers sprach die Dinge klar an: "Wir brauchen auf jeden Fall bessere Lösungen Richtung gegnerisches Tor, gerade im Ballbesitz haben wir zu viele Fehler gemacht", reflektierte der Coach.

Am Mittwoch (9. August) steht das Landesligaspiel gegen den VfB Frohnhausen um 20 Uhr auf Klosterhardts Heimplatz am Hans-Wagner-Weg an. Der Trainer erwartet "ein intensives Duell, geprägt von körperlichem Einsatz. Frohnhausen hat sehr viele erfahrene Jungs dabei. Das sind alles Leute, auf die man aufpassen muss. Doch es stehen keine besonderen Vorbereitung an wir haben unsere Linie und der bleiben wir treu".

Arminia Klosterhardt kann aus dem Vollen schöpfen

Für das anstehende Spiel bietet Klosterhardt bereits jetzt ideale Bedingungen: Verletzungssorgen? Fehlanzeige - der komplette Kader ist einsatzbereit. In dieser Hinsicht betont Landers die Bedeutung von Mut und erklärt: "Die Eroberung des Balls ist gut, doch ihn zu behalten ist von unschätzbarem Wert. Auf dem Spielfeld ist Entschlossenheit gefragt."

Mit diesem Mut verfolgt der Trainer ehrgeizige Visionen für seinen Verein, stets in Verbindung mit der Realität. "Angesichts der Fülle von 38 Spielen gestalten sich die Ziele für diese Saison als schwer fassbar. Unser Ziel ist es, uns unter den besten sechs Mannschaften zu positionieren. Jedoch sind wir uns der enormen Herausforderung durchaus bewusst."

Unbeirrt von der bevorstehenden Prüfung hält Klosterhardt an seiner Identität fest. "Es gibt keine bestimmten Anpassungen vor einem Spiel, wir haben eine bestimmte Spielphilosophie die lautet: wir wollen immer den Ball haben und wollen Fußball spielen und den Gegner dominieren."