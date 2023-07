VfB Speldorf: Trainer Bartosz Maslon – “Der Verein gehört Minimum in die Landesliga”

Nach dem Aufstieg in die Landesliga hat der VfB Speldorf klare Ziele für die neue Saison. Auf Sicht soll es wieder in die Oberliga gehen.

Der VfB Speldorf ist zurück in der Landesliga . Trainer Bartosz Maslon hat klare Ziele vor Augen: "Erstes Ziel ist es die Liga zu halten, wir schauen von Spiel zu Spiel und möchten das Maximum rausholen," kündigt Maslon an. Der Trainer des VfB Speldorf berichtet, wie die Vorbereitungen des Teams laufen: “Es läuft besser als gedacht, die Jungs sind schon in sehr guter Form." Der VfB hat unter anderem den MWB-Cup gewonnen, wo auch andere Landesligisten wie Schönebeck und Mintard vertreten waren. “Die Mannschaft zieht mit und die Ergebnisse stimmen aktuell auch”, fügt der 37-Jährige hinzu.

Maslon zeigt sich zufrieden mit dem aktuellen Personal: "Der Kader ist zum größten Teil geblieben, wir haben natürlich ein paar Neuzugänge, unter anderem Anil Özgen." Verletzte gibt es derzeit keine. In Bezug auf die Leistung der Mannschaft äußert sich der Trainer: "Es gibt keinen Punkt, den ich den Jungs vorwerfen kann. Die Ergebnisse stimmen, die Jungs sind alle beim Training, es fehlen selten Spieler. Ich bin sehr angetan vom Verein, vom Team - ich bin wirklich zufrieden."

Mit Blick auf die Konkurrenz erklärt Maslon: "Beim Finalspiel des MWB-Cups gegen Blau-Weiß Mintard haben wir zwar gewonnen, aber Mintard hat mich überzeugt. Sie und die DJK Arminia Klosterhardt sind meine Favoriten, wenn es um den Aufstieg geht."

VfB Speldorf: Offensive und Mut sollen erkennbar sein Speldorf selber wird in der kommenden Runde eher nicht oben angreifen, auf Sicht möchte der Klub aber wieder in die Oberliga. Maslon: "Der Verein ist ein traditionsreicher Verein und gehört Minimum in die Landesliga. Wir arbeiten jetzt daran, in den nächsten Jahren Richtung Oberliga zu kommen."

Wie der Coach mit seiner Mannschaft auftreten will, das weiß er bereits: "Offensivfußball, Mut, wir wollen uns vor keinem Gegner verstecken. Wir können ganz befreit aufspielen."