Testspiele: Last-Minute-Sieg für Schonnebeck-U19 gegen Haarzopf, Frohnhausen souverän

Nach zwei souveränen Siegen unterliegt SuS Haarzopf erstmals in dieser Vorbereitung. Der VfB Frohnhausen lässt gegen Katernberg nichts anbrennen und auch Duisburger Vereine siegen.

Bezirksliga-Aufsteiger SuS Haarzopf musste am Dienstagabend die erste Testspiel-Niederlage in diesem Sommer hinnehmen. Nach mehr als souveränen Erfolgen gegen die SG Altenessen (6:1) und den TuS Heimaterde (6:0), gab es gegen die U19 der SpVg Schonnebeck eine Last-Minute-Pleite.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mathias Lierhaus die Haarzopfer zwar zweimal in Führung (53., 78.) – zwischenzeitlich glich Conor Tönnies aus (69.). Doch das letzte Wort sollte Arne Wessels haben. Er brachte der ebenfalls von Dirk Tönnies trainierten Mannschaft mit einem späten Doppelschlag (85./90.) doch noch den Sieg.

Katernberg gewinnt souverän

Ganz so knapp wurde es zwischen der DJK Sportfreunde Katernberg und dem VfB Frohnhausen nicht. Die Sportfreunde aus der Bezirksliga unterlagen dem VfB am Ende mit 2:5.

Frohnhausen konnte sich dabei auf Emre Kilav, der den frühen Doppelpack schnürte (11/30.), und Issa Said, der in der zweiten Halbzeit einen Dreierpack folgen ließ (53./60./76.), verlassen. Für Katernberg trafen zwischenzeitlich Christoph Jügel (51.) und Philip Hollweg (58.)

Mit dem FSV Duisburg konnte parallel ein weiterer Landesligist gegen einen Bezirksligisten überzeugen. Beim 3:0 über den SC Türkiyemspor Essen war es der erst 19-jährige Tyler Nkamanyi, der zum Matchwinner avancierte. Burak Bayram steuerte ebenfalls einen Treffer bei.

VfB Bottrop dreht das Spiel spät

Auch die Nachbarn vom SV Genc Osman Duisburg waren erfolgreich. Im Bezirksliga-Duell gegen den TuS Asterlagen besorgten Mert Yagci (48.), Samet Sadiklar (77.) und Oguzhan Cuhaci (85.) im zweiten Durchgang die Entscheidung. Erst in der Schlussminute gelang den Gästen noch der 1:3-Anschluss.

Der VfB Bottrop brauchte dagegen die Schlussminute, um gegen den SV Zweckel, ebenfalls Bezirksligist, für die Entscheidung zu sorgen. Bereits nach vier Minuten geriet der VfB durch Sebastian Waldner in Rückstand. In der Schlussphase hatte die Mannschaft von Can Ucar dann aber die Oberhand. Tarek El Meshai erzielte zunächst den Ausgleich (83.), in der 90. Minute war es dann ein Eigentor von Sebastian Hagemeister, das den Sieg für die Bottroper brachte.