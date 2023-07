VfB Frohnhausen: Vier Jahre in Junioren-Bundesliga - Issam Said legt mit diesem RWE-Talent nach

Der Essener Landesligist VfB Frohnhausen hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Ein Abwehrspieler kommt

"Das Beste kommt zum Schluss", mit diesen Worten begrüßt der VfB Frohnhausen auf seiner Facebook-Seite seinen 16. Sommer-Zugang: Elefterios Theocharis.

Der 19-Jährige, der einen Kreuzbandriss auskuriert, kommt aus der U19-Bundesliga-Abstiegsmannschaft von Rot-Weiss Essen zur Raumerstraße nach Essen-Frohnhausen.

Der Rechtsverteidiger, der diese Seite auch offensiv bekleiden kann, spielte von 2018 bis 2021 im Nachwuchs von Borussia Dortmund, hier auch in der U17-Bundesliga West, und verbrachte die letzten beiden Spielzeiten in der U19-Bundesliga West im Trikot von Rot-Weiss Essen.

"Elefterios Theocharis ist auf der rechten Außenbahn Zuhause und bringt eine Menge Qualität mit. Wir freuen uns riesig über die Zusage und heißen Lefti herzlich Willkommen. Er wird unseren Kader noch einmal verstärken", freut sich VfB-Trainer Issam Said über Zugang Nummer 16. Damit sind die Planungen des Landesligisten auch abgeschlossen.

Zu/Abgänge VfB Frohnhausen:

Diese Spieler kommen: Steven Herbst, Marko Razic, Lauen Rasul (eigene zweite Mannschaft), Emre Kilav (ETB Schwarz-Weiß Essen), Robin Barth, Ali Acar (beide SG Schönebeck), Leotrim Kryeziu (FSV Duisburg), Mete Kaan Yaris (Genc Osman), Mario Codreanu (ETB Schwarz-Weiß Essen, U19), Mounir Till Asrih (Steele 03/09), Vitali Nazarov (RuWa Dellwig), Joel Schoof (Mülheim 07), Pasquale Conti (SC Velbert), Canel Ucan (SFK Bochum) und Muhammed Erdogmus (Alemannia Essen), Elefterios Theocharis (Rot-Weiss Essen U19).

Diese Spieler werden Frohnhausen verlassen: Filip Curcic, Kenson Götze, Hüseyin Rasitoglou, Abdul Semmo, Sédat Disci, Samir Laskowski, Zaven Varjabetyan, Burak Bahadir, Yves Busch, Robin Köhler, Nico Köhler, Chamdin Said, Antonio Ikic, Semih Uludogan und Leon Lieske.

Der VfB Frohnhausen geht in der kommenden Saison in der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein an den Start - das sind die Gegner: Landesliga Gruppe 2:

SV Scherpenberg

1. FC Lintfort

SV Budberg

SGE Bedburg-Hau

SV Hönnepel-Niedermörmter

FSV Duisburg

VfB Speldorf

DJK Arminia Klosterhardt

SpVgg. Sterkrade-Nord

PSV Wesel-Lackhausen

BW Dingden

DJK SF Lowick

SV Biemenhorst

ESC Rellinghausen

VfB Frohnhausen

DJK Blau-Weiß Mintard

SpVgg Steele 03/09

SF Niederwenigern

FC Kray

SG Essen-Schönebeck