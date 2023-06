FC Kray: Zugang Nummer neun kommt vom Essener Konkurrenten

Der große Umbruch geht beim FC Kray nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein weiter.

Der FC Kray muss sich nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein in die Landesliga Niederrhein 2 neu aufstellen. Nun wurde der neunte Zugang präsentiert.

Von der Spvgg. Steele, zukünftiger Ligakonkurrent der Krayer, wechselt mit Yassine Bel-Mustapha ein Spieler aus der Landesliga Niederrhein an die Buderusstraße. Der 22-jährige Deutsch-Marrokaner, ausgebildet in der Jugend vom ETB Schwarz-Weiss Essen, hat auch schon vier Oberligaeinsätze absolviert und möchte zurück in Deutschlands höchste Amateurliga. "Ich suche die nächste Herausforderung und möchte mit dem FC Kray oben angreifen. Auch wenn es nicht die einzige Option war, waren die Gespräche mit dem Trainerteam sowie Pascal Itter über die neue Ausrichtung starke Argumente, und die positiven Rückmeldungen von Spielern aus dem jetzigen Kader haben das absolut bestätigt", erklärt Bel-Mustapha. Cheftrainer Sebastian Amendt ist überzeugt von den technischen Qualitäten seines Zugangs: "Es braucht nicht lange, um zu erkennen, dass seine Ballbehandlung, Passsicherheit und Übersicht absolut zu unserer Spielidee passen".

Amendt hat eine klare Vorstellung, wie er den 22-Jährigen einsetzen wird. "Er wird sowohl als Transportspieler im Zentrum als auch im letzten Drittel über außen für die nötigen genialen Momente sorgen."

Bel-Mustapha ist nach Noah Schulz, Dennis Abrosimov (beide VfB Homberg), Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen), Justus Jaegers (SuS Stadtlohn), Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen), Marco Gotzeina, Matthias Tietz (beide ETB Schwarz-Weiß Essen) und Wilfried Sarr (Spielvereinigung Schonnebeck) der neunte Krayer Zugang für die kommende Saison.

So sieht die neue Landesliga Niederrhein 2 aus

SV Scherpenberg

1. FC Lintfort

SV Budberg

SGE Bedburg-Hau

SV Hönnepel-Niedermörmter

FSV Duisburg

VfB Speldorf

DJK Arminia Klosterhardt

SpVgg. Sterkrade-Nord

PSV Wesel-Lackhausen

BW Dingden

DJK SF Lowick

SV Biemenhorst

ESC Rellinghausen

VfB Frohnhausen

DJK Blau-Weiß Mintard

SpVgg Steele 03/09

SF Niederwenigern

FC Kray

SG Essen-Schönebeck