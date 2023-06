FC Kray: Sechs Jahre im RWE-Nachwuchs - Ehemaliges Rot-Weiss Talent kommt

Der FC Kray hat den nächsten Neuzugang vorgestellt. Es kommt ein Spieler, der sechs Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen kickte.

Mit Noah Schulz wechselt ein weiterer Spieler vom VfB Homberg zum FC Kray. Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der sich automatisch um eine weitere Saison verlängert – beim Aufstieg in die Oberliga. Zuvor hatten die Krayer bereits Denis Abrosimov vom VfB verpflichtet.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Noah für uns entschieden hat. Unsere Mannschaft bekommt einen spielintelligenten, sehr variablen Mittelfeldspieler, der auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann. Noah hatte in der Vergangenheit mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Nun ist er top fit – wir sind uns sicher, dass wir viel Freude an Noah haben werden", sagt Sebastian Amendt, Cheftrainer des FC Kray.

Schulz genoss eine gute Ausbildung und spielte zwichen 2011 und 2017 im nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Hier kam er zu 23 U17- und 25 U19-Bundesliga-Einsätzen. 21 weitere Spiele kamen für Preußen Münster in der U19-Bundesliga hinzu.

Bei den Senioren stand er bisher bei ASC Dortmund, TuS Haltern, TuS Sinsen, VfB Homberg und nun FC Kray unter Vertrag.

Schulz freut sich über seinen Wechsel an die Buderusstraße in Essen-Kray: "Ich komme in eine spielstarke Mannschaft mit einem überragenden Trainer, den ich gut kenne. Meine Überzeugung, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden, ist sehr groß. Zudem war mir eine langfristige Perspektive wichtig – dafür haben wir eine gute Lösung gefunden. Ich möchte viele Jahre in Kray verbringen und nicht lange in der Landesliga spielen!"

Denn klar ist, da machen die Krayer auch kein Geheimnis, dass der FC Kray den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga Niederrhein anpeilt.

Schulz ist nach seinem bisherigen Homberger Mannschaftskollegen Abrosimov, Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen), Justus Jaegers (SuS Stadtlohn), Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen), Marco Gotzeina, Matthias Tietz (beide ETB Schwarz-Weiß Essen) und Wilfried Sarr (Spielvereinigung Schonnebeck) der sachte Krayer Zugang für die kommende Saison.