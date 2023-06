Arminia Klosterhardt: Neue sportliche Leitung - inklusive eines ehemaligen Zweitliga-Profis

Die DJK Arminia Klosterhardt stellt ihre sportliche Führung neu auf. Auch ein ehemaliger Zweitliga-Profi gehört ab sofort zu den Verantwortlichen des Landesligisten.

Arminia Klosterhardt würde am liebsten in der Saison 2023/2024 das nachholen, was dem Landesligisten in der abgelaufenen Serie nicht gelang: der Aufstieg in die Oberliga.

Der Kader steht so gut - RevierSport berichtete - wie fest. Nun gab Klosterhardt auch personelle Entscheidungen in der sportlichen Führung bekannt.

Der 40-jährige Dennis Washofer übernimmt zur neuen Saison die sportliche Leitung für das Seniorenteam und die U19-Mannschaft.

Washofer arbeitete als Cheftrainer beim SC Buschhausen 1912 und BW Fuhlenbrock sowie auf Funktionärsebene in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Marketing oder als Sportlicher Leiter. Der Familienvater ist im Kreis Oberhausen/Bottrop mittlerweile bestens vernetzt und freut sich auf die neue Herausforderung.

Ich freue mich den Verein insbesondere intern besser kennenzulernen und mit meinen persönlichen Erfahrungen zu unterstützen, sowie alte Wegbegleiter wiederzusehen und sich auszutauschen Daniel Embers

Washofer sagt: "Aufgrund meiner positiven Vergangenheit bei Arminia habe ich mich über die Anfrage sehr gefreut und musste auch nicht lange überlegen. Wir hatten gute Gespräche und die Vorstellungen des Vereins und meine passten sehr gut zusammen. Ich freue mich wieder ein Teil der Arminia-Familie sein zu dürfen und einem erfolgreichen und strukturierten Verein weiter bei der Umsetzung der Ziele zu unterstützen. Natürlich freue ich mich auch sehr, mit vielen alten Bekannten wieder zusammen arbeiten zu dürfen."

Neben Andre Stange, der sich weiterhin mitverantwortlich um Belange der Landesliga-Mannschaft kümmert, wird Washofer von Daniel Embers unterstützt. Der 42-jährige zweifache Familienvater war einst Profi und Spieler der legendären Aufstiegsmannschaft von Rot-Weiß Oberhausen. Der "Malocher-Mannschaft" ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2008 gelungen. Insgesamt 65 Einsätze in der 2. Liga, 45 in der Regionalliga und über 200 Einsätze in der Oberliga stehen in Embers Vita.

Nach der Karriere war der zweifache Familienvater Co-Trainer in den Nachwuchsleistungszentren von RW Oberhausen und MSV Duisburg, bis er im Jahr 2020 als Cheftrainer vom A-Ligisten FC Taxi Duisburg verpflichtet wurde. Dieses Amt wird er auch weiterhin ausführen und steht dementsprechend aktuell nur in beratender Funktion zur Verfügung.

