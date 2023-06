Zwei Westfalenliga-Aufsteiger fix - zwei Teams müssen in den Showdown

Zwei Teams aus den Westfalen-Staffeln der Landesliga haben den Aufstieg perfekt gemacht. Zwei weitere müssen noch zittern.

In den Aufstiegsspielen der Landesliga Westfalen sind am Donnerstagabend die ersten Entscheidungen gefallen. Der FC Nordkirchen und FC Nieheim dürfen über den Sprung in die Westfalenliga jubeln. Beide Vereine feierten Siege - ihnen ist der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Große Enttäuschung herrschte derweil beim Hombrucher SV und BSV Menden. Sie müssen nach den Niederlagen weiter zittern, haben aber weiterhin die Chance auf den Klassenwechsel. Im Entscheidungsspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr, im RevierSport-Liveticker) stehen sie sich im direkten Duell gegenüber. Der Sieger geht in die Westfalenliga, der Verlierer muss weiterhin in der Landesliga bleiben.

Hintergrund des Modus: Die vier Teilnehmer landeten in der regulären Saison auf den zweiten Tabellenplätzen der vier Landesliga-Staffeln. Es können aber nur drei Mannschaften aufsteigen. Insgesamt gibt es sieben Aufstiegsplätze zur Westfalenliga. Vier davon gingen an die Meister der Landesligen: SC Rot Weiß Maaslingen, DJK Westfalia Soest, SpVgg Horsthausen und SG Bockum-Hövel. Zuletzt konnten auch die vier Vizemeister auf den direkten Aufstieg hoffen. Doch das ist vom Tisch, nachdem die SG Wattenscheid erklärte, in jedem Fall in der Oberliga Westfalen an den Start zu gehen.

Dem FC Nordkirchen reichte ein 1:0-Sieg gegen den Hombrucher SV zum Aufstieg. Con Helmer Thomas Lappen war der gefeierte Mann, denn er besorgte das Tor des Tages in der 39. Minute für den Verein aus dem Kreis Coesfeld gegen die Dortmunder.

Nieheim dreht Spiel gegen Menden

Torreicher verlief das Duell zwischen dem BSV Menden und FC Nieheim. Die Nieheimer setzten sich mit 4:1 durch - und das trotz eines Rückstandes zur Halbzeitpause. Dominik Schäfer hatte Menden früh in Führung gebracht (8.).

Doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Knackpunkt des Spiels: Gelb-Rot für einen Mendener. In Überzahl drehte Nieheim das Spiel durch Vadim Thomas (65.), ein Eigentor (68.), Manuel Trost (70.) und Alexander Wehrmann (82.). Daher darf der Klub aus dem Kreis Höxter ab Sommer sechstklassig an den Start gehen.