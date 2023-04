Landesliga Niederrhein 3: Adler Union Frintrop fast durch - große Party in einer Woche?

Was für ein Erfolg. Adler Union Frintrop wird in der neuen Saison vermutlich in der Oberliga Niederrhein spielen. Schief gehen kann kaum noch was.

Gratulieren darf man erst, wenn rechnerisch nichts mehr passieren kann. Daher gratulieren auch wir Adler Union Frintrop noch nicht zum perfekten Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga Niederrhein. Aber mit einem Blick auf die Tabelle wird klar: Hier kann nicht mehr viel passieren. Zu klar ist die Ausgangslage zwei Spieltage vor dem Ende der Saison. Doch der Reihe nach: Die Frintroper gewannen ihr Spiel am 24. Spieltag der Landesliga Niederrhein mal wieder in toller Manier mit 6:1 beim SV Wermelskirchen. Elias Brechmann und ein Doppelpack von Adler-Torjäger Yannick Reiners sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Wechsel verkürzte Aydin Türksoy, doch Jonas Rübertus, Tommy Groll und Lucas Toepelt schraubten das Ergebnis für die Essener in die Höhe. Nach 24 Spielen hat Adler Union schon 81 Treffer erzielt, das wird ein verdienter Aufsteiger. Feiern konnte man in Wermelskirchen aber noch nicht, denn die SF Niederwenigern auf Rang zwei gewannen ihre Pflichtaufgabe gegen beim Vorletzten FSV Vohwinkel mit 3:1. Damit hat Adler Union zwei Spieltage vor dem Ende sechs Punkte Vorsprung vor Niederwenigern. Bedeutet: Gewinnt Niederwenigern beide Partien, braucht Adler Union nur noch einen Zähler, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, der würde an die SF Niederwenigern gehen. Daher kann der Essener Verein am kommende Woche die große Aufstiegsparty auf der eigenen Anlage planen. Dann geht es am Sonntag (7. Mai, 15 Uhr) gegen den VfB Frohnhausen, der seine Partie an diesem Spieltag gegen den SC Reusrath mit 5:2 gewinnen konnte. Gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt, den hat TuSEM Essen noch nicht sicher. Aber sie sind wieder im Rennen. Gegen den Letzten aus Wülfrath gab es ein 5:1 - TuSEM hat damit wieder Chancen auf den Klassenerhalt. Nur das schlechtere Torverhältnis trennt TuSEM vom ESC Rellinghausen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Hinweis: In einer ersten Version stand hier, dass das Torverhältnis bei Punktgleichheit zählen würde, das haben wir korrigiert.

